Franziska Paumann und Romy Sykora: Dauerabo auf das Siegertreppchen

Landesmeisterschaft Annaberg

Franziska Paumann und Romy Sykora fuhren der Konkurrenz auf und davon. Bei den Slalom-Landesmeisterschaften am Annaberg waren die Beiden eine Klasse für sich. Franziska Paumann von der Union Purg stall gewann in der Klasse Schüler 14 weiblich. Romy Sykora fuhr die schnellste Zeit und sicherte sich damit den Titel in der Klasse 16 weiblich. Die Athletin vom SC Göstling-Hochkar setzte sich gegen ihre Teamkollegin Julia Haidler durch. Bei den Burschen sprang die Silbermedaille für Bastian Bayer vom SC Göstling-Hochkar in der Klasse 14 heraus. Er setzte sich vor dem Purgstaller Laurent Wurzer durch. Am Nachmittag stieg noch ein weiteres Rennen, dass zum Nachwuchscup zählte statt. Auch hier waren Franziska Paumann und Romy Sykora in ihren Klassen nicht zu schlagen. Der Sieg stand nach nur einem Durchgang fest. In der Klasse Schüler weiblich 16 feierte Göstling-Hochkar abermals einen Doppelsieg durch den Triumph von Sykora vor Julia Haidler. Dominic Berger gewann bei den Schülern 14 männlich.

Ski-Bezirksmeisterschaft

Der Königsberg war der Schauplatz des ersten Bezirksmeisterschaftsrennens in dieser Saison für die Bambinis.

Im Riesentorlauf jagten bereits die Jüngsten nach der Bestzeit. Und die Ausbeute für die Göstlinger Athleten hervorragend. So holten sich Paulina Sattelberger, Matthias Bayer, Paul Löbersorg, Florian Scheiblechner, Matthias Thaller und Moritz Teufel jeweils Siege in ihren Klassen.

Von den perfekten Pistenverhältnissen in Hollenstein profitierten danach auch die älteren Jahrgänge. Diese ermittelten ihren neuen Skibezirksmeister. Dabei jubelte der SC Göstling-Hochkar. Bei den Damen sicherte sich Hannah Frühwald den Titel. Bei den Burschen war es Stephan Besendorfer (Sportunion Waidhofen), der am schnellsten den Weg durch die Riesenslalomtore fand. In der Klasse Schüler 14 männlich war der Göstlinger Bastian Bayer erfolgreich. Paulina Paumann gewann in der Klasse Jugend 21 und Master Rainer Herb knallte eine Bestzeit in den Schnee, die nur von Stephan Besendorfer und Bastian Bayer unterboten wurde. Kommenden Samstag und Sonntag carven die Kinder von K8 bis K12 am Hochkar um die NÖ-Landesmeisterschaft im Riesentorlauf und Slalom.