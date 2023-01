Zu wenig Schnee in Lackenhof: Hochkar sprang ein

Werbung

Eigentlich hätte der Riesentorlauf in Lackenhof stattfinden sollen. Doch die Schneelage machte nur eine Austragung am Hochkar möglich. Und die Nachwuchsläufer hatten mit der stark beeinträchtigten Kunstschneepiste zu kämpfen. Die schnellsten Zeiten in den Schnee zauberten mit Romy Sykora (Schüler S16 weiblich) und Dominic Berger (Schüler S16 männlich) eine Athletin bzw. ein Athlet des Veranstalterklubs SC Göstling-Hochkar. Franziska Paumann (Union VB Purgstall) fand in der Klasse Schüler S14 den schnellsten Weg durch die Stangtore. Lorenz Schachinger (Sportunion Waidhofen) gewann erstmals in der Schülerklasse.