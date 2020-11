Der Termin: 10. April 2021, 10.30 Uhr

Der Bewerb: Der Startschuss zur Hochkar Challenge fällt bei der Mautstelle in Lassing. Von dort führt die Laufstrecke in Richtung Bundesstraße, über den „Moosbauer“ auf einer leicht ansteigenden Forststraße zu einer kleinen Kapelle. Weiter durch ein romantisches Waldstück und einer steileren Bergab-Passage geht es durch den Ort Lassing wieder zurück zur Mautstelle. Insgesamt drei mal ist die Laufstrecke zu bewältigen (sieben Kilometer, 210 Höhenmeter). Nach dem Wechsel auf’s Bike gilt es, die anspruchsvolle, neun Kilometer lange Hochkar Alpenstraße zu bewältigen (820 Höhenmeter). Am oberen Hochkarplatz erwarten die Teilnehmer schon wieder die Fans in der Wechsel- und Zielarena. Nun erfolgt der Wechsel auf die Tourenski und weiter geht es 1,4 Kilometer kupiert bergauf bis zum JoSchi Berghaus. Oben angekommen heißt es: runter mit den Fellen und rein in die Abfahrt. Im Zielbereich motivieren die Fans dann nochmals zur letzten Runde, denn noch einmal montieren die Teilnehmer die Felle und geben ein allerletztes Mal alles: Rauf zum JoSchi Berghaus, runter ins Ziel – und Jubel: Die Challenge ist geschafft!

Early Bird-Paket: Für alle Schnellentschlossenen, die sich bis 30. November zur Jubiläums-Hochkar Challenge am 10. April 2021 anmelden, gibt’s zusätzlich zum Early Bird Tarif noch ein tolles Wohlfühlpaket oben drauf.

Alle Infos: www.hochkarchallenge.at.