Erlauftal: Brunner und Solböck waren die großen Sieger

Die NÖN-Sportlerwahl 2022 hat ihre Sieger. Und die Gewinner erhielten die Auszeichnung im Landtagssitzungssaal in St. Pölten. Insgesamt 340.546 Stimmen wurden per Online-Voting abgegeben. Und aus dem Bezirk Scheibbs kamen die großen Gewinner aus dem Fußball und Stocksport. Bei den Damen sammelte Josefine Brunner von der FSG St. Georgen/Leys die meisten Stimmen. Die Mittelfeldspielerin feierte 2022 mit ihrer Mannschaft den Meistertitel in der Gebietsliga Mostviertel und machte auch in der Landesliga eine gute Figur. Sie erzielte auch eine Liga höher bisher sechs Tore.

Bei den Herren war Jakob Solböck der große Sieger. Mit dem ESV Wang gelang dem Youngster der Staatsmeistertitel in der Stocksport-Bundesliga. Die gute Seele aus der Region Mostviertel kommt aus Amstetten. Bernhard Keller von den RATS Amstetten war selbst über Jahre erfolgreicher Triathlet und gibt seine Erfahrungen nun weiter an den Triathlon-Nachwuchs. So auch an Sohn Niklas Keller, der nun Profi-Triathlet ist.