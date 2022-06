Waschbär "Mario Trümmel" fährt zur Spartan-EM

Werbung

Ziel gesetzt, Ziel erreicht. Mario Trümmel machte sich kürzlich von Wieselburg aus auf die Reise nach Samorin in der Slowakei. Sein Vorhaben: Beim dortigen Spartan Race einen Platz für die Europameisterschaft im kommenden Oktober in London zu erobern. Und der Chef der Most4tler Raccoons (zu Deutsch: Waschbären) hat es tatsächlich geschafft. Ein achter Platz in seiner Altersklasse (35-39 Jahre) über die Sprint-Distanz (6 km, 23 Hindernisse) brachte ihm das heiß ersehnte Ticket (Zeit: 35 Minuten).

Laufen, Klettern, Springen, Schwitzen

Kurze Erklärung für alle Fachfremden: Die Spartan Races gehören zu den weltweit beliebtesten und gleichzeitig härtesten Extrem-Hindernissläufen. Auf einer vordefinierten Strecke warten auf die Teilnehmer dabei kräfteraubende Hindernisse. Wer eines davon nicht bewältigen kann, muss als Strafe 30 Burpees runterklopfen. Ein Burpee ist dabei nichts anderes als ein Liegestütz mit anschließendem Strecksprung.

Der Speer war schuld

Genau diese Burpees waren es, die eine noch bessere Platzierung von Trümmel verhinderten. „Der Speer kurz vor Schluss wollte nicht stecken bleiben“, erzählt er. „Also musste ich 30 Strafburpees machen. Und die holst du in einem Laufkilometer nicht mehr auf.“

Trümmel hatte trotzdem Blut geleckt und ging tags darauf auch noch über die Super-Distanz (11 km, 29 Hindernisse) an den Start. Und dabei sah es lange Zeit nach einem Stockerlplatz aus. Doch dann kam wieder der Speer – und die 30 Burpees. Die 40 Sekunden Vorsprung auf Rang drei waren weg. Am Ende überquerte Trümmel die Ziellinie nach 55:58 Minuten und wurde starker Siebter (Overall: Rang 40).