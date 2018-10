Wieder vergoldet. Moritz Trichtl war bei den erstmaligen Landesmeisterschaften im Combined-Klettern bei den Herren eine Klasse für sich.

In der Kletterhalle Marswiese in Wien gewann der Athlet des ÖTK (Österreichischer Touristenklub) Scheibbs Gold in der zukünftigen olympischen Dis zplin. Die Kombination besteht dabei aus den drei Disziplinen Vorstieg, Speed und Bouldern. In der Gesamtwertung sicherte sich Trichtl sogar den zweiten Platz.

Im Rahmen der Landesmeisterschaften für Niederösterreich, Wien und Burgenland erreichten alle Athleten aus Scheibbs ausgezeichnete Platzierungen. In der Klasse Schüler weiblich sorgte Laura Resel für die zweite Medaille für die Scheibbser. Sie kam auf den dritten Rang. Knapp am Podest vorbei schrammte Robin Willmann in der Altersklasse Jugend B männlich. Seine Vereinskollegen Michael Wetchy und Simon Thomasberger kamen auf die Ränge sechs und sieben.

Das hervorragende Scheibbser Ergebnis komplett machten Georg Teufel und Lukas Holzer. Beide traten wie Landesmeister Moritz Tichtl in der Altersklasse der Herren an. Am Ende sprang der fünfte beziehungsweise sechste Rang heraus.