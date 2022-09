Fest mit Lauf um die Kirche in Purgstall

Werbung

Zweites Oktoberfest auf dem Purgstaller Kirchenplatz: Die Volleyballerinnen der ASKÖ Volksbank Purgstall laden von 9. bis 11. September zu einem Fest mit Livemusik, Sport, Kinderprogramm und Kulinarik. Mit Livemusik am Freitag von Green Colourd Sun, Stop’n’Rock und Noice sowie Party mit DJ Zeus am Samstag bringen die Volleyballerinnen Feierstimmung nach Purgstall. Den krönenden Abschluss am Sonntag macht der Frühschoppen mit dem Musikverein Purgstall. Auf der Pfarrwiese erwarten die Jüngsten Hüpfburgen, Rutsche und Ballspiele. Ein Highlight am Samstag ist der „Lauf am Platz“ rund um die Purgstaller Kirche zur Unterstützung der Volleyball-Nachwuchsteams.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich mit einem Sponsor bei Marina Steindl unter 0660/5272353.