Schülerin des TZW Waidhofen/Y. für Israel dabei

„Das Dorf selbst schaut gut aus, ist neu gebaut. Aber rundherum ist ein Zaun, wir dürfen also nicht raus. Was natürlich schade ist, ich hätte mir Peking und die Umgebung schon gerne angesehen. Aber die Möglichkeit existiert halt nicht.“ Kontakt mit Athleten aus anderen Nationen gibt es allerdings schon. „Im großen Speisesaal“, erzählt Prankl. „Dort treffen sich die Teams aus China, Kanada, Russland, USA, Deutschland, Kolumbien und so weiter. Das wirkt ein wenig wie im Ferienlager.“ Vom Olympischen Dorf geht es jeden Tag per Shuttle zur Wettkampfstätte, 50 Minuten dauert die Fahrt. „Eine riesengroße Schanze in einem ehemaligen Industriegebiet. Aktuell ist das sicher die beste Anlage auf der Welt“, ist Prankl begeistert.

TZW-Schülerin für Israel am Start

Olympia, der Traum vieler Nachwuchssportler. Für Noa Szöllös wird dieser Traum heuer zur Realität. Die 19-Jährige besucht derzeit die fünfte Klasse des TZW Waidhofen an der Ybbs und geht in Peking in sämtlichen alpinen Disziplinen an den Start. Sie ist ungarischer Abstammung und fährt ihre Ergebnisse für Israel ein. Letzes Jahr hatte Noa Szöllös schon das Privileg, ihr Land bei der Skiweltmeisterschaft in Cortina d‘Ampezzo zu vertreten.

Ihr bisher größter Erfolg war der Gewinn der Silber- und der Bronzemedaillen bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 in Lausanne, in den Disziplinen Super-G und Alpine Kombinaton. Das waren gleichzeitig die ersten Medaillen eines israelischen Sportlers bei einem olympischen Bewerb. Noa schnallt sie die Riesentorlauf- oder Super-G-Skier an. Ihr Trainer Michael Stocker, ehemaliger österreichischer Grasskiläufer, unterstützt sie bei ihrem Weg zum Erfolg und hofft auf eine noch lange und große Karriere.

Beim Olympia-Riesentorlauf am Montag schied die junge Sportlerin nach Platz 42 in Durchgang eins im zweiten Lauf aus. Für die 19-Jährige ist es aber am wichtigsten, jetzt erst mal Olympia-Luft zu schnuppern und einen kühlen Kopf für die noch bevorstehenden Rennen zu bewahren.

Auch ihr Bruder Barnabas Szöllös absolvierte das TZW Waidhofen an der Ybbs. Der 23-Jährige wurde ebenfalls vom Olympischen Komitee Israels ausgewählt, um in Peking an den Start zu gehen. Bei der Abfahrt am Montag fuhr er auf den 30. Platz. Für Noa ist Barnabas eine große Unterstützung, vor allem bei solch einem großen Event.