Gerhard Prohaska: Geschichten aus der Blase

Große Erwartungen hatte Gerhard Prohaska nicht. Der ORF-Radioreporter aus Wieselburg war vor der Abreise zu den Olympischen Winterspielen in Peking recht desillusioniert. „Olympischen Spirit gibt es diesmal keinen“, befand er. Und genau so kam es dann auch. „Das mit der Stimmung war schon schwierig“, erzählt er im Gespräch mit der NÖN Erlauftal nach seiner Rückkehr aus China. „Die beherrschenden Themen waren Corona und die Eiseskälte. Olympiaspirit kam so keiner auf.“

Einzig die Erfolge der österreichischen Athletinnen und Athleten vermochten die Stimmung zu heben. Und davon gab es bekanntlich in der Anfangsphase besonders viele. Bei anderen Olympischen Spielen wären die Medaillen gemeinsam im Österreich-Haus gefeiert worden. Das fiel diesmal aus. „Du hast die Athleten nur kurz im Zielraum persönlich interviewen können. Am Abend gab es dann noch eine Zoom-Konferenz. Das war’s dann aber auch“, schildert der Wieselburger.

Skifahren und Bungee-Jumping

Spiele zum Vergessen also? Das wäre in seiner Absolutheit wohl nicht ganz richtig. Die Eindrücke waren diesmal halt anders. „Wir haben uns von der Ankunft am Flughafen bis zu unserer Abreise in einer geschlossenen Blase bewegt“, sagt Prohaska. „Eigenes Terminal, eigene Busse, eigenes Hotel. Die Organisation war tadellos.“

Zudem betrieb die chinesische Regierung einen enormen Aufwand rund um die Spiele, der zumindest aus technischer Sicht beeindruckte. „Vom Flughafen ging es per Hochgeschwindigkeitszug vier Stunden lang fast nur durch Tunnel hinauf in die Berge. Mit 350 km/h. Diese Tunnel wurden extra für die Spiele durch die Berge getrieben. Mit Olympia sollte die chinesische Bevölkerung ja für Wintersport begeistert werden, ein großer neuer Wirtschaftszweig entstehen.“ Ob das funktionieren kann? Prohaskas Einschätzung: „Schwierig. Für Chinesen ist Skifahren wie Bungee-Jumping für uns: etwas Außergewöhnliches.“

Außergewöhnlich war auch das zu bewältigende Arbeitspensum. „Wenn bei uns in China der Tag zu Ende war, konnte ich noch lange nicht schlafen gehen, sondern musste Beiträge für Österreich schneiden. Wer braucht wann was? Das waren immer zwei Tage in einem, 36 in 24 Stunden.“

An einem Punkt hakte es bei der Organisation übrigens doch ein wenig. „Der Alkohol im Hotel war sehr bald mal aus“, erzählt Prohaska lachend. „Nachgeliefert wurde ewig lange nichts. Das konnten sie scheinbar nicht richtig abschätzen.“