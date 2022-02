Bitteres Aus für Pia Zerkhold

Bei ihrem Olympia-Debüt ist Pia Zerkhold im Achtelfinale ausgeschieden. Für die 23-jährige Niederösterreicherin kam am Mittwoch in Zhangjiakou in der ersten K.o.-Runde als Vierte ihres Vierer-Heats das Aus. "Mit dem Ergebnis bin ich überhaupt nicht zufrieden. Es spiegelt einfach nicht das wider, was ich drauf habe und auch im Training und in der Quali gezeigt habe", sagte Österreichs einzige Vertreterin in dieser Disziplin.

Nach hinten durchgereicht

Bei der China-Generalprobe und zuletzt in Cortina war Zerkhold noch Vierte geworden. Ihre Rückkehr in den Genting Snow Park endete früh mit einer persönlich herben Enttäuschung. Als Neunte des Vorlaufs hatte sie sich am Vormittag eine ansprechende Setzung für die K.o.-Entscheidung erarbeitet. Im folgenden Achtelfinale lag sie nach einem guten Start zwischenzeitlich sogar in Führung, geriet aber ins Hintertreffen und kam im Kampf um Platz drei nach einem Crash mit einer Konkurrentin zu Sturz. "Ich konnte nie ganz frei fahren, es war immer wer daneben. Es ist ein bitteres Ende."

Noch eine Chance

Im Mixed-Bewerb am Samstag hat sie einen weiteren Einsatz. "Die Jungs sind alle total gut drauf. Ich hoffe, wir können zeigen, was wir drauf haben. Ich freue mich aber auch auf die zwei Tage Pause. Es ist schon viel los bei den Olympischen Spielen, es ist ein Stress in den Tagen vor dem Bewerb." Am Donnerstag will die aus Scheibbs stammende Absolventin der Skiakademie Schladming die Männer um Seriensieger Alessandro Hämmerle in deren Einzel-Rennen (Achtelfinale ab 7.00 Uhr MEZ) anfeuern und dem dreifachen Olympiasieger Shaun White auf der am Nebenhang aufgebauten Halfpipe zusehen.