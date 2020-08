Erlauben die Gegebenheiten keine Wettkämpfe, so wie das aktuell der Fall ist, muss man sich etwas überlegen. Das hat der Indische Sportschütze Shimon Sharif getan und die Online Shooting League ins Leben gerufen. In einigen Interviews nennt er sie gar „die Zukunft unseres Sports“.

Ob er damit Recht behält, soll uns hier nicht weiter beschäftigen. Wichtig aus der Sicht des Bezirks: Am Ende der Premierenausgabe stand mit Bernhard Pickl vom SV Gaming ganz oben. Pickl war Teil des Teams „Austrian Rocks“. Die österreichischen Steine unterlagen in der Vorrunde zwar „Italian Stlye“, kämpften sich aber mit einem Sieg über die „Indian Tigers“ ins Halbfinale. Dort setzten sich die Österreicher gegen die „French Frogs“ durch und trafen im Finale wieder auf Italien. Diesmal hatten Pickl und Co. das bessere Ende für sich. Nach einem enorm spannenden Hin und Her bejubelten die „Austrian Rocks“ den Sieg in der Online Shooting League.