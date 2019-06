Berglauf, Paragleiten, Wildwasserkajak, Mountainbike. Wer bei der Outdoortrophy etwas reißen will, muss ein Quartett der Extraklasse zusammenstellen. Das ist dem Team „Virgosystem racing“ unter Obmann Didi Gindl bei der jüngsten Ausgabe des Teambewerbs offensichtlich gelungen. Denn „Virgosystem“ hat am vergangenen Wochenende tatsächlich die Amateurwertung der Trophy gewonnen.

Purgstalls Beitrag zum Triumph

Den Grundstein für den Sieg legte mit Lauf-Ass Michael Stulik ein Purgstaller. 12 Kilometer und 1.116 Höhenmeter warteten auf den Erlauftaler. „Es hat mir richtig Spaß gemacht, bei solchen Verhältnissen zu laufen“, berichtet er.

Erich Auer

„Normalerweise bin ich ja die Straße gewohnt.“ Auf den ersten sechs Kilometern führte Stulik das Amateur-Feld an, nahm sich dann aber etwas zurück. Er erklärt: „Ich wusste, was mich noch erwarten würde, und wollte es deshalb nicht übertreiben. Im Gelände war es dann richtig schwer für mich. Leider konnte ich auf den letzten beiden flachen Kilometern nicht mehr angreifen. Mit meiner Platzierung bin ich deshalb nicht ganz zufrieden.“

Stulik übergab auf Gesamtrang acht (Platz vier in der Amateurwertung) an Paragleiter Sascha Assmair. Der setzte sich an die Spitze der Amateur-Wertung und schickte mit dem Kanuten Dominik Schausberger einen weiteren Purgstaller ins Rennen. Dessen Devise: „Von Start bis Ziel volle Attacke, ohne Rücksicht auf Verluste.“ Der Plan ging auf. Schausberger sorgte für einen neuen Streckenrekord und baute somit die Führung für „Virgosystem racing“ aus. Mountainbiker Julian Pöchhacker (Ybbsitz) brachte den Sieg ungefährdet nach Hause.

Junges Team hat Chance genutzt

Teamchef Didi Gindl war happy: „Nach der Hochkarchallenge und dem Ötzi-Alpintriathlon der dritte Sieg in diesem Jahr. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns auf die weiteren Rennen.“ Dass just diesem Team der Sieg gelang, taugt ihm umso mehr. „Wir wollten heuer einem jungen Team die Chance geben. Mit Erfolg. Nächstes Jahr sollen die Burschen dann auch beim Dolomitenmann starten.“