Gerlinde Metzinger in Peking: Ein besonderes Erlebnis

Die Paralympischen Spiele waren für Österreich eine einzige Erfolgsgeschichte. Mit insgesamt 13 Medaillen belegte die österreichische Abordnung den sechsten Platz im Medaillenspiegel. Herauszuheben natürlich die Erfolge der Familie Aigner mit Guide Klara Sykora (vom SC Göstling-Hochkar).

Die österreichische Fahne durfte bei der Closing Ceremony beim Einzug der Sport m Vogelneststadion nicht fehlen. Foto: privat

Mittendrin auch die Purgstallerin Gerlinde Metzinger. Die ÖSV-Vizepräsidentin war auf Einladung des Österreichischen Paralympischen Comitee (ÖPC) nach Peking gereist. Eine Woche lang verfolgte Metzinger die Spiele. „Es war beeindruckend. Vor allem die Sportstätten, die für die Olympischen und Paralympischen Spiele aus dem Boden gestampft wurden“, sagt Metzinger. Sie selbst war bei drei alpinen Entscheidungen vor Ort.

Doch wie schon bei den Olympischen Spielen waren die Sicherheitsvorkehrungen streng. Maskenpflicht bestand im ganzen Areal. Zudem standen tägliche Testungen an. „Aber das war in unserem Fall im Hotel problemlos“, störte sich die ÖSV-Vizepräsidentin nicht. In Erinnerung wird ihr auf jeden Fall die Freundlichkeit und die Begeisterung der Volunteers bleiben. Auch die Abschlussfeier war ein besonderes Erlebnis. „Ich bin dankbar, dass ich dabei sein durfte“, freut sich Metzinger.