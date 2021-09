Die flinken Bewegungen und der konzentrierte Blick beim Tischtennisspielen lassen Hermine Hofner kerngesund wirken – und doch leidet die 64-jährige Randeggerin unter der unheilbaren Nervenkrankheit Parkinson. Das ständige Zittern der Hände und die Verlangsamung aller Aktivitäten schränken ihren Alltag in vielerlei Hinsicht ein. Beim Tischtennisspielen ist jedoch keine Spur von den besagten Symptomen: „Sobald ich den ersten Schlag mache, hört das Zittern auf und ich fühle mich wie früher.“

Tischtennis bremst Krankheitsverlauf

Dieses Phänomen bestätigten führende Neurologen, Studien aus Japan und Schweden belegen signifikante Verbesserungen der Sprache, Körperhaltung und Bewegung durch das Ausüben der Sportart. Die Parkinson-Tischtennis-WM bietet nun die ideale Gelegenheit für weitere Untersuchungen. Nach der Premiere im Jahr 2019 in New York, gehen dieWettbewerbe nun in die zweite Runde.

Insgesamt 105 Parkinsonbetroffene aus 26 verschiedenen Ländern werden von 8. bis 11. September in Berlin gegeneinander antreten. Die Unterteilung erfolgt nicht wie sonst durch sportliche Leistungsfähigkeit, sondern nach dem Zeitpunkt der Erstdiagnose und dem Grad der

Parkinsonsymptome. Im Vordergrund steht bei dieser Veranstaltung nämlich nicht das Gewinnen, sondern das Mitmachen. „Wir werden sicher nicht die besten Spieler sein, aber trotzdem ist es eine Herausforderung und macht vor allem einen riesen Spaß“, erzählt Hermine Hofner voller Vorfreude.

Die ambitionierte Tischtennisspielerin sammelte bereits Erfahrungen bei den „Parkinsoniaden“ in den Jahren 2015 bis 2019. Dazu reiste sie nach Tschechien, Polen und in die Slowakei und bewies gemeinsam mit vielen anderen Parkinsonpatienten in acht verschiedenen Disziplinen ihr Können.

Im Mai erfuhr Hermine Hofner vom steirischen Verein „Parkinson Online“ von der Tischtennis-WM in Deutschland. Auch der Oberösterreicher Wolfgang Pirker, den Hermine schon von den Parkinsoniaden kannte, erhielt eine Einladung und übernahm die Führung der österreichischen Mannschaft. Darüber zeigte sich die Randeggerin erleichtert: „Durch seine Kontakte als ehemaliger Grünen-Politiker schaffte er es nicht nur, vier weitere Mitglieder ins Boot zu holen, sondern organisierte uns auch Trikots der österreichischen Tischtennis-Nationalmannschaft.“ Damit fühle sich das Spielen gleich viel professioneller an und der Ehrgeiz steige, berichtet Hermine.

Hartes Training und große Zukunftspläne

Als Vorbereitung auf den bevorstehenden Wettbewerb organisierte Wolfgang Pirker einen zweitägigen Tischtenniskurs mit David Huber, dem Trainer des Vereins SPG Walter Wels. Dies war gleichzeitig das erste Treffen der sechs Mitglieder, die aus Niederösterreich, Oberösterreich, Wien und Salzburg anreisten. Hermine Hofner, die zuvor bereits mit Spielern von Gresten bis Wolfpassing trainiert hatte, gaben die zwei Tage noch einmal die nötige Sicherheit für den Wettkampf. Aber damit ist es nicht getan: „Unser nächstes Ziel sind Parkinson-Tischtennisturniere in Österreich. Eine Woche vor Berlin gibt es ja auch die German Open, warum soll es bei uns nicht einmal auch die Austrian Open geben?“, blickt Wolfgang Pirker entschlossen in die Zukunft.