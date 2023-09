124 Pferde bei Springreitprüfung

Das Glück auf dem Rücken eines Pferdes erlebten vor einigen Tagen Pferdefreunde am Reitplatz Teuretzbacher in Gresten-Land, bei insgesamt neun Bewerben in der Dressur mit 49 Starts auf 27 Pferden, bzw. beim Springen in 10 Bewerben mit 75 Starts auf 32 Reitern. Nach Adam Riese waren insgesamt nicht weniger als 124 Pferde und Reiter voll im Einsatz. Auf einem Areal, wo es einst zu Kaisers Zeiten den stattlichen Bauernhof in „Unter Kühberg“ gab. Die Dressur stand einmal mehr am Samstag und das Springen am Sonntag am Programm.

Knapp nach 15 Uhr begann die mit Spannung erwartete Standardprüfung 115 (R2 und höher), die vielbejubelt wurde. Die Ehrenrunde schaffte Magdalena Zellhofer vom RFV Steinakirchen auf ihrem Partbred-Araber mit dem Namen „Kahoku“ mit der Siegerzeit von 59,21 Sekunden. Das Podium schafften auch Nicole Möser vom RV Georgihof Möser die mit dem Haflinger „Nottings Golden“ (63,59) und Jana Schöpf vom RV Neuhofen/Ybbs auf den Holsteiner „Udo H“ (67,23).

Dass bei den Prüfungen alles seine Ordnung hatte, übte das Gericht mit Ulrike Knasmüller-Prinz, Peter Zobl-Wessely, bzw. für den Parcours Josef Grünling ihre Ämter gewissenhaft aus. Reitstallbesitzer Roman Theuretzbacher und Turnierleiterin Marlene Riedel sowie ihren freiwilligen Helfern, Sponsoren und begeisterten Pferdefreunden war es zu danken, dass die Zweitauflage ihres Turnieres in Gresten ein so toller Erfolg wurde.