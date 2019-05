Über beachtliche Ergebnisse freuten sich die Teilnehmer bei den von Franz Kastenberger initiierten 1. Welt-Werfer-Spielen in Purgstall. Die 40 Teilnehmer aus vier Ländern – Ungarn, Österreich, Deutschland und Tschechien – traten in Disziplinen wie Gewichts-Weit- und Hochwurf, Stein- und Kugelstoßen, Speer-, Diskus- und Keulenwerfen gegeneinander an.

Bemerkenswert waren besonders die Leistungen derHerren der Altersklasse 80 plus: Walter Krifka (83, ULC Wels) übertraf im Gewichts-Hochwurf von 4,80 auf 5,40 Meter. Norbert Demmel erreichte mit 8013 Punkten Weltrekord im Werfer 10-Kampf in der Altersklasse Masters M55.

„Alle Athleten waren von den Sportanlagen und der außergewöhnlichen Location der Wettbewerbe am Campigplatz begeistert und hoffen dass es auch im kommenden Jahr wieder Werfer-Spezialsport Spiele in Purgstall gibt“, freut sich Organisator Franz Kastenberger.