So hat sich Walter Mittendorfer das vorgestellt. Der Obmann der Union Volksbank Purgstall war ob der Darbietung seiner Youngsters beim Robinson-Cup in Baden hellauf begeistert. „Ein fantastischer Dreifachsieg“, jubelte der Funktionär. „Dank dieses Triumphes haben die Kids die Führung in der Gesamtwertung des Niederösterreich-Cups vor Mödling verteidigt.“

Der Robinson-Cup ist ein Nachwuchsbewerb, bei dem Vielseitigkeit gefragt ist. Sprint, Geschicklichkeit, Koordination, Sprungvarianten und Ausdauer — den Teilnehmern wird also eine Menge abverlangt.

Die jungen Purgstaller schlugen sich, wie erwähnt, hervorragend. In der Maxi-, der Midi- und der Mini-Wertung war am Ende ein Team aus dem Großen Erlauftal ganz vorne zu finden. In der Maxi-Wertung, bestehend aus sechs Teams, setzten sich Elias Wurzer, Markus Luger, Joseph Stadler und Theresa Lebhard durch.

Die vier Mannschaften umfassende Midi-Wertung entschieden Franziska Paumann, Tobias Schagerl und Marco Glinz für sich. Olivia Perera, Alex Brenneis, Elias Artmann und Nico Glinz triumphierten in der Mini-Wertung. „Unsere Youngsters haben heute durch die Bank allesamt geglänzt“, freute sich Obmann Mittendorfer.