Es war das letzte Rennen der Cup-Saison. Die Wettervorhersagen waren weniger rosig, trafen zum Leidwesen der Fahrer ein, hielten das Publikum aber nicht davon ab, an die Strecke in Voits berg zu strömen. Ein würdiger Rahmen für das Finale. Karl Schagerl zeigte sich, dem Anlass entsprechend, von seiner besten Seite. Nach einem starken ersten Trainingslauf steigerte sich der Purgstaller im zweiten Durchgang nochmals. Er jagte seinen VW Golf Rallye TSFI-R über den Asphalt und stellte einen inoffiziellen neuen Streckenrekord auf.

Der Regen kam früher als erwartet

„Leider sollte das die schnellste Zeit des Tages bleiben“, berichtete Claudia Schagerl, Teammitglied und Ehefrau. Der Grund: Der angesagte Regen ergoss sich über Voitsberg. „Das Veranstalterteam reagierte zwar darauf und zog den Start zum ersten Rennlauf eine Stunde vor. Leider setzte der Regen aber noch früher ein, als befürchtet.“

Karl Schagerl war das allerdings relativ egal. Den Witterungsbedingungen zum Trotz übernahm er gleich im ersten Rennlauf die Führung in der Gesamtwertung und gab diese bis zum Ende nicht mehr her. Der achte Sieg im achten Rennen für den Erlauftaler. Und folglich auch der überlegene Sieg in der Cup-Gesamtwertung. Auch den AMF-Bergrallyepokal eroberte Schagerl dank dieses Sieges.

„Ganz ist unsere Saison aber noch nicht vorbei“, verriet Ehefrau Claudia. „Unser Fokus gilt jetzt voll und ganz der österreichischen Bergstaatsmeisterschaft.“ In dieser Rennserie sind noch zwei Bewerbe ausständig. Schagerl will beide gewinnen.