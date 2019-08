Fantastisch, sensationell, überragend, historisch. Will man die Leistung von Alexander Hajek bei der „34. Internationalen Radjugendtour Oststeiermark“ adäquat beschreiben, wird es mit den Superlativen eng. Der 16-jährige Athlet des ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall hat Europas größte Jugendrundfahrt gewonnen. Der erste österreichische Gesamtsieger seit Jan Sokol vor mittlerweile 13 Jahren.

Hajek: „Es ist eine Ehre für mich.“

Der Scharndorfer ist sich der Bedeutung seines Triumphes und des Stellenwertes dieser Tour definitv bewusst. „Wenn man bedenkt, welche tollen Rennfahrer hier bereits dabei waren, dann ist es eine Ehre für mich, dass ich mich auch in die Siegerliste eintragen durfte.“

Seinen Anspruch auf einen Top-Platz meldete Hajek gleich am ersten Tag an, als er den Prolog für sich entscheiden konnte. Es folgten ein Etappensieg in Stegersbach und Rang zwei in Anger.

Die vierte und letzte Etappe von Wenigzell nach Passail (68 Kilometer, 922 Höhenmeter) war von andauernden und wütenden Angriffen seiner Konkurrenten gekennzeichnet. Die beeindruckten auch Österreichs U17-Nationaltrainer Richard Kachlmaier. „Die Belgier haben alles gegeben und sind vom Start weg voll auf Attacke gefahren. Ich saß im Betreuerauto und wusste nicht mehr, wie wir heißen. Es war ein Kampf auf Biegen und Brechen.“

privat

Auch mit Hilfe von RC-Purgstall-Kollege David Paumann (Foto) vermochte Hajek alle Angriffe abzuwehren. Rang 18 genügte. „Ein großer Dank an David und Moritz Hörandter, die alles für mich gegeben haben.“ Am Ende bejubelte Hajek übrigens nicht nur den Gesamtsieg. Nein, auch in der Punktewertung setzte er sich durch. Fantastisch, sensationell, überragend, historisch.

Paumann selbst war sowieso auch großartig unterwegs. Der Göstlinger entschied die schwere Bergetappe für sich und beendete die Tour als drittbester Österreicher auf Gesamtrang 24. David Preyler wiederum ging für das Regionalteam Oststeiermark an den Start. Der Purgstaller holte als einjähriger U17-Fahrer den 53. Gesamtrang.