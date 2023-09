Bilderbuchfahrt und vieles mehr

Vor einem großen Projekt oder einer großen Reise macht man sich ja so seine Gedanken. Man spielt das vor einem Liegende immer und immer wieder im Kopf durch, hat eine Idealvorstellung davon, was einen erwartet. Im Bestfall sind Wunschdenken und Realität dann möglichst deckungsgleich. Ob die Rennradreise von Gerald Scheiblauer von Gresten nach Dortmund seinen Vorstellungen entsprochen hat? „Absolut! Das war richtig traumhaft! – und sogar noch besser, als erhofft.“

Für alle, die von Scheiblauer und seinem Trip bisher noch nichts gehört hatten, die Basics im Schnelldurchlauf. Der Grestner ist glühender Fan von Borussia Dortmund und passionierter Radsportler. Er hat seine beiden Leidenschaften kombiniert und ist mit dem Rennrad in fünf Etappen von Gresten nach Dortmund gefahren – für den guten Zweck. Scheiblauer sammelte nicht nur für das Linzer Ordensklinikum Spenden, sondern auch für die Krebshilfe Österreich. Und eigentlich wollte er das alles schon vor zwei Jahren durchziehen, wurde dann aber von einer schweren Darmkrankheit aus der Bahn geworfen. Zahlreiche Operationen und Rehas später war er nun endlich fit genug.Überraschungen, Gänsehaut und TränenAm 14. August war der Grestner in seiner Heimatgemeinde losgeradelt. Am 18. August wurde er am Vorplatz des Westfalenstadions von seinen Fanklubkollegen der Black Yellow Indians in Empfang genommen. Stargast des Willkommensspaliers war Wolfgang „Teddy“ de Beer, ehemaliger deutscher Nationaltorhüter und bis vor Kurzem der Goalie-Coach des BVB. Er überreichte Scheiblauer ein von allen Spielern handsigniertes Trikot. Überraschungsgast: Scheiblauers Mutter und deren Lebensgefährte. „Alle haben es gewusst, nur ich nicht!“

Die knapp 900 Kilometer vom Mostviertel in den Ruhrpott brachte der 34-Jährige ohne gröbere Vorkommnisse, ohne Pannen und bei durchgehend gutem Wetter über die Bühne. Beim Match selbst wurde ihm dann eine große Ehre zuteil. Im Rahmen der Eröffnungszeremonie durfte er die Fahne seines Fanclubs vor der legendären „gelben Wand“ schwenken. Für alle Nicht-Insider: Die Südtribüne im Stadion des BVB ist die größte Stehplatztribüne Europas und als „gelbe Wand“ bekannt. Auf ihr finden rund 25.000 Fans Platz. „Gänsehaut und Tränen in den Augen“, schildert Scheiblauer. „Die Atmosphäre und diese Energie der Süd, das ist einfach ein Wahnsinn!“Überwältigende Resonanz für die FahrtEbenfalls als „Wahnsinn“ empfand der Grestner die Resonanz, die sein Projekt hervorgerufen hat. „Alle, auf die ich zugegangen bin, haben sofort mitgemacht und mich unterstützt. Dazu kamen viele andere Menschen, die von sich aus in Kontakt mit mir traten. Besonders überrascht haben mich die vielen Anfragen von Leuten, die unter ähnlichen gesundheitlichen Problemen leiden wie ich in der Vergangenheit. Die wollten wissen, wie ich nach der OP wieder auf die Beine gekommen bin, welche Medikamente ich genommen habe, welches Reha-Zentrum ich empfehlen kann und so weiter. Das war nach dieser Leidenszeit fast das Schönste für mich!“ Ebenfalls schön: „Auch aus Deutschland sind viele Spenden reingekommen. Befreundete Fanclubs finden sich dabei genauso in der Liste wie Leute, die niemand von uns kennt.“ Zum Abschluss noch die Frage aller Fragen: Wie viel Geld ist denn nun zusammengekommen? Die Antwort lässt noch ein wenig auf sich warten. Denn anstatt das Spendenkonto wie geplant am 31. August zu schließen, lässt Scheiblauer es noch ein wenig offen. Bis 7. September, um genau zu sein. Einen Zwischenstand gibt es trotzdem: „Wir liegen aktuell bei rund 10.000 Euro“, erzählt der Grestner. „Ziel hatte ich mir im Vorfeld keines gesetzt, weil eben wirklich jeder Cent zählt. Aber diese Summe ist jetzt schon wirklich, wirklich toll!“ Wie aus dem Bilderbuch – und noch viel besser!