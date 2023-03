Cycling-Team Weichberger startet mit neuen Gesichtern in neue Saison

Werbung

Seit zwei Jahren besteht das NoLimit Cycling-Team Weichberger - KTM. Und die Radartisten aus dem Bezirk Scheibbs können die neue Saison schon gar nicht mehr erwarten. Am 26. März steigt das Saisoneröffnungsrennen in Leonding. Mitte April warten zwei Rundstreckenrennen in Walding sowie beim legendären Kirschblütenrennen in Wels. Als weiterer Höhepunkt gilt das Einzelzeitfahren in Großhartmannsdorf (1. Mai). Ein neues Jahr bringt auch neue Gesichter. Zu den bewährten Stammkräften stoßen Markus Toniolli und Johannes Gratz dazu. Toniolli hat beim Kitzbüheler Horn-Bergrennen sowie bei der Salzkammerguttrophy zwei dritte Plätze zu Buche stehen.

Die Erwartungen bei seinem neuen Team: „Besser vorbereitet in die neue Saison zu starten und dadurch versuchen, eigene Grenzen zu verschieben“, erklärt der Neuzugang.

Erfahrung soll weiterhelfen

Mit dem Lunzer Johannes Gratz stößt ein erfahrener Radsportler zum Team. So feierte er bereits Siege beim Radmarathon St. Pölten oder beim Eurothermen Radmarathon Bad Schallerbach. Dabei möchte Gratz wieder mehr Fuß im Radsport fassen, die eigenen sportlichen Grenzen überschreiten und die Teamleistung optimieren. „Ich will das Team bei der Verteidigung seiner Sieg in den Amateurwertungen unterstützen und Spaß am Radfahren haben“, gesteht Gratz.

Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen bereits auf Hochtouren. Einige der Athleten spulten einige Kilometer bei Trainingslagern im Ausland ab. „Alle Fahrer sind gut durch den Winter gekommen“, freut sich Sportlicher Leiter Julian Gruber.