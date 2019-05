Krönt sich in Österreich jemand zum nationalen Meister, dann berechtigt ihn dieser Umstand, das Weiße Trikot zu tragen. Als Repräsentation nach außen. Zumindest für ein Jahr lang weiß dann also jeder, dass er es beim Träger des besagten Jerseys mit Österreichs Nummer eins zu tun hat.

Nach seinem Sieg beim Junioren-Einzelzeitfahren im Vorjahr durfte Max Kabas jenes Trikot tragen. Und er wird es ein weiteres Jahr tragen dürfen. Denn Kabas verteidigte kürzlich (die NÖN Erlauftal hatte berichtet) seinen Titel erfolgreich.

Am 19. Mai gingen in Ossiach am gleichnamigen See die diesjährigen österreichischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren über die Bühne. Kabas zählte zum Kreis der Favoriten, kam mit dem 30 Kilometer langen Kurs gut zurecht und setzte sich vor Lokalmatador Stefan Marbler durch.

Sein Resümee: „Ich war schon sehr angespannt, denn die Erwartungen waren sehr hoch und wenn dir jeder sagt, dass du gewinnen must, wird es nicht gerade leichter. Ich bin froh, dass es geklappt hat.“

Überhaupt läuft es in der Saison bisher sehr gut für den jungen Purgstaller im Dienste des Frieses Bikery Junior Racingteams. Bei elf Starts auf nationalem und internationalen Terrain holte Kabas sechs Siege. Mit Rang zwölf bei der Coppa Montes in Italien gelang ihm ein weiteres Ausrufezeichen, umfasst das Starterfeld doch immerhin an die 150 Teilnehmer.

Auf dem Programm stehen bzw. standen nun zwei Einsätze mit dem Nationalteam in Italien. Der Eintagesklassiker in Solighetto (26. Mai) und das Etappenrennen Giro del Friuli von 30. Mai bis 2. Juni.