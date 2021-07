48 Mal hat es die Erlauftaler Radsporttage, veranstaltet vom Purgstaller Radclub, schon gegeben. Erst zwei Mal im Laufe der Geschichte sind sie ausgefallen – im Vorjahr wegen Corona.

Heuer folgt die 49. Auflage. Zum zweiten Mal nach 2019 ist am 17. und 18. Juli Wieselburg der Austragungsort für diese von der Dauer und Anzahl der Rennen her drittgrößte Radsportveranstaltung Österreichs. Und das noch dazu in einem Jahr, in dem wieder keine Österreich-Radrundfahrt stattfinden wird.

„Es war eine intensive Diskussion bei uns im Klubvorstand. “ Renee Preyler

Dennoch standen die Erlauftaler Radsporttage 2021 an der Kippe. „Es war eine intensive Diskussion bei uns im Klubvorstand. Immerhin gehen wir gerade in einem Jahr wie heuer auch ein hohes finanzielles Risiko ein. Als wir die Entscheidung getroffen haben, war noch nicht klar, wie die Auflagen sind, ob Hobbyrennen beziehungsweise ein Rahmenprogramm mit Besuchern überhaupt möglich sein wird.

Aus sportlichen Gründen haben wir uns letztendlich für die Abhaltung der Radsporttage entschieden. Ein Plus ist, dass am Samstag sowohl die Österreichischen Junioren-Staatsmeisterschaften als auch erstmals ein Damen-Bundesliga-Rennen stattfinden werden. Zudem wollten wir unseren elf aktiven Nachwuchsfahrern eine Plattform geben, ihr Können auf heimischem Terrain präsentieren zu können“, schildert Renee Preyler, seit 2017 Obfrau des RC Steiner Shopping Purgstall.

Fixe Teilnehmerzahl noch nicht bekannt

Über 600 Teilnehmer waren 2019 bei den Radsporttagen am Start. Das hat natürlich auch für eine entsprechende Auslastung der Hotel- und Gästebetten in der Region gesorgt. Wie viele Starter es heuer tatsächlich werden, wagt Renee Preyler aber keine Prognose. „Unser Präventionskonzept steht. An die 30 Teams haben schon genannt. Wie viele sich dann von den Corona-Auflagen doch noch abhalten lassen, ist schwer einzuschätzen“, weiß Preyler.

Aktuell schaut es gut aus für die 49. Auflage der Erlauftaler Radsporttage, die am Samstag mit dem Bundesliga-Damenrennen um 9.40 Uhr am Freigelände vier der Wieselburger Messe gestartet werden. Drei Mal absolvieren die Damen die 23 Kilometer lange Samstag-Rundstrecke mit ihren 290 Höhenmetern. Der Rundkurs am Samstag hat sich nur geringfügig zu jenem vor zwei Jahren verändert.

Um 10 Uhr starten die Herren (Elite und U23), die diesen Rundkurs dann gleich sieben Mal (161 Kilometer insgesamt) bewältigen müssen. Nur zehn Minuten später erfolgt der Startschuss für die Junioren-Meisterschaften der Burschen über 115 Kilometer (fünf Runden).

Realistische Chancen auf Podestplatz

Dabei sind auch fünf Starter vom Veranstalterverein mit dabei. David Paumann sogar mit durchaus guten Chancen auf einen Podestplatz, wenn nicht sogar auf einen Staatsmeistertitel. „Zuzutrauen ist ihm alles. Aber natürlich hängt viel auch von der Tagesverfassung ab“, weiß Betreuer Klaus Preyler.

„Sie haben in den letzten Rennen schon immer besser auch als Team agiert. Daher sind wir sehr optimistisch“ Klaus Preyler

Neben David Paumann werden auch David Preyler, Felix Graf, Nico Scheibenbauer und Sebastian Putz an den Start gehen. Elias Dobnik wird sein Heimrennen leider voraussichtlich aus gesundheitlichen Gründen verpassen. Dennoch mit fünf Startern haben die Purgstaller ein echtes Team am Start.

„Sie haben in den letzten Rennen schon immer besser auch als Team agiert. Daher sind wir sehr optimistisch“, sagt Klaus Preyler. Ebenfalls bei den Junioren am Start sein wird das renommierte US-Spitzenteam LUX, das die Erlauftaler Radsporttage im Zuge ihrer dreiwöchigen Europatournee mitnimmt.

Ab 15 Uhr erfolgt der Startschuss für die Hobbyfahrer, für die zwei beziehungsweise drei Runden am Programm stehen, sowie anschließend für alle Nachwuchsfahrer. „Bis vor drei Wochen war es noch sehr unsicher, ob wir die Hobbyrennen für unlizensierte Fahrer veranstalten dürfen. Jetzt haben wir auch wieder die ZKW-Meisterschaften im Programm“, freut sich Renee Preyler.

Am Sonntag: Kurze Runde mit Vorteilen

Um die Hälfte verkürzt hat man den Rundstreckenkurs für die Rennen am Sonntag. 10,4 Kilometer sind pro Runde zu bewältigen. „Das hat den Vorteil, dass etwa die Elitefahrer insgesamt zwölf Mal bei Start und Ziel vorbeikommen werden und auch zwölf Mal die Wieselburger Hölle beim Musikheim hinauf müssen. Das macht die Straßenrennen für die Besucher noch attraktiver“, weiß Renee Preyler. Nebenbei warten auch eine Ausschank sowie eine Tombola auf die Besucher, für die natürlich die 3-G-Regel gilt.

Nicht durchgeführt wird heuer das Kriterium am Freitagabend. „Das ist zwar bitter, wäre aber heuer aus Sicherheitsgründen nicht machbar gewesen, weil zeitgleich auch die Impfstraße des Landes am Messegelände ist“, erklärt Wieselburgs Vizebürgermeister Peter Reiter. Apropos Sicherheit: Auf die legt der Radklub heuer noch mehr Augenmerk. Daher hat man sich mit der Behörde geeinigt, die Landesstraße 97 zwischen dem Messeareal und Marbach zu sperren – am Samstag von 9.15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr.

Zusammenarbeit zwischen Behörden und Stadtgemeinde Wieselburg funktioniert gut

Generell lobt Radklub-Obfrau Renee Preyler die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Wieselburg und den Behörden. Aber auch die Unterstützung der Sponsoren und der Wieselburger Wirtschaft kann sich der Purgstaller Radklub 2021 gewiss sein. Daher denkt man im Hintergrund schon über die Jubiläumsveranstaltung 2022 nach. „Da gibt es einige Varianten. Noch haben wir uns nicht entschieden, wo oder wie die 50. Auflage der Erlauftaler Radsporttage über die Bühne gehen werden. Jetzt konzentrieren wir uns erst einmal auf die bevorstehenden Rennen bei der 49. Auflage“, lächelt Renee Preyler.