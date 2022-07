Erlauftaler Radsporttage: Versprechen wahr gemacht

Werbung

Mit vollem Tempo beim Rathaussprint in Wieselburg sowie ein 23 Kilometer langer Rundkurs rund um und in Wieselburg, das boten die 50. Erlauftaler Radsporttage.

Den Beginn machte das Radkriterium (Rathaussprint). Und da gab es auch für die Youngsters des Veranstalters ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall Grund zum Jubeln. Zuerst sicherte sich Gabriel Preyler in der U17 den Landesmeistertitel. In der Gesamtwertung landete er auf Rang drei. Bei den Junioren war sein Bruder David Preyler eine Klasse für sich. Er siegte in der Gesamtwertung sowie der Landesmeisterschaft und machte sein Versprechen vor einer Woche wahr. Bei den Amateuren kamen Paul Moser und Jakob Brandl vom KTM Team Reifen Weichberger auf die Ränge drei und vier.

Ligarennen auf spektakulärem Rundkurs

Beim Straßenrennen am Folgetag hatten die Pedalritter einen anspruchsvollen 23 Kilometer langen Rundkurs zu bewältigten. Dieser war neben 290 Höhenmetern noch mit einer Gravelpassage gespickt und bot daher Spannung bis zum Schluss. Beim Ligarennen setzten sich die Favoriten durch.

Bei den Damen war MAXX Solar Lindig die tonangebende Mannschaft. Sie kontrollierten den gesamten Tag über das Geschehen und fuhren am Ende auch einen souveränen Solo-Sieg durch Helena Bieber ein. „Mit 69 Kilometer war das Rennen nicht allzu lange. Wir wussten, dass es einen schnellen Start geben wird, und versuchten somit, das Rennen von Beginn an zu kontrollieren. Dies gelang uns hervorragend und wir konnten im Finale alles ausspielen. Es reut mich wirklich sehr, dass ich gewinnen konnte“, sagte Bieber. Bei den Männern gab es bereits in der zweiten von sieben Runden eine Vorentscheidung. Gleich 13 Fahrer konnten sich vom Rest des Feldes entscheidend absetzen und fuhren einen Vorsprung von über zehn Minuten heraus.

Lukas Meiler vom Team Vorarlberg setzte sich durch. „Es war unser erster Erfolg in der laufenden Saison in der Radliga. Das freut uns natürlich sehr. Nun haben wir Lust auf mehr“, bekräftigte Meiler. In der U17 überzeugte Gabriel Preyler mit einer starken Leistung und fuhr mit Rang drei auf das Podest. Nur knapp vorbei schrammte David Preyler bei den Junioren auf Platz vier. Jakob Brandl fuhr bei den Amateuren auf den fünften Endrang.

