Jakob Brandl und Paul Moser: Im Duo an der Spitze Österreichs

Erstmals in der jungen Vereinsgeschichte des Cycling Team Weichberger-KTM sprang ein Meistertitel heraus. Verantwortlich dafür waren Jakob Brandl und Paul Moser beim Paarzeitfahren der Amateure in Mörbisch. Die beiden absolvierten den technisch schwierigen 27-Kilometer-Rundkurs in 36:11 Minuten mit fünf Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierten. Selbst ein technischer Defekt konnte das Duo nicht bremsen. Paul Moser hüpfte beim letzten Anstieg die Kette zwischen Rahmen und Kettenblatt. Das Team musste anhalten und die Kette per Hand wieder auf das Kettenblatt legen. So gingen wichtige Sekunden im Kampf gegen die Uhr verloren. Großes Pech hatten Martin Haider und Julian Gruber.

Enger Radweg als Sturzfaktor

Die ersten acht Kilometer mussten auf einem engen Radweg bestritten werden. Da die Startzeitintervalle auf 30 Sekunden gekürzt waren, holte das Duo ein anderes Team ein und wurden von einer weiteren Mannschaft eingeholt. Somit waren sechs Fahrer auf engem Raum. Einer der Athleten kam bei einer Rechtskurve zu Sturz, sodass der gesamte Pulk zu Fall kam. Martin Haider und Julian Gruber hatten aber Glück im Unglück und kamen mit Abschürfungen und doch recht großem Materialschaden davon. Ein Weiterfahren war daher leider unmöglich. Dennoch geben sich die Verantwortlichen weiterhin zuversichtlich. „Wir blicken voll motiviert auf das nächste Zeitfahren, welches am 1. Mai in Großhartmannsdorf stattfindet und Teil des Amateur Cups ist“, sagt Pressesprecher Julian Gruber.