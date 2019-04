Nachdem der Purgstaller Max Kabas am 24. März beim Eröffnungsrennen in die Straßensaison in Leonding noch den 4. Platz holte und kurz darauf in Tschechien bei der Trofeo Cinelli Rang 5 folgte, trumpfte der Youngster in seiner Heimat nun auf. Kabas entschied das Einzelzeitfahren in Ybbs klar für sich und legte tags darauf noch einen Sieg nach. Im Welser Kirschblütenrennen behielt er im Sprint vor dem Ungarn Adam Bajorfi die Oberhand.

Purgstalls Talente ließen aufhorchen

Ebenfalls erfolgreich verlief der Auftakt in die Straßensaison für ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall. Beim Einzelzeitfahren in Ybbs, das zugleich die Niederösterreichische Meisterschaft darstellte, holten Leon Sturmlechner (U13), Ella Frais (U14), Alexander Hajek (U17) und Marie Loschnigg (Junioren) jeweils den Titel. Clarissa Sturmlechner (U17), David Paumann (U17) und Theresa Siller (Junioren) erreichten in ihrer Kategorie den zweiten Platz, während Clemens Viehberger (U15), David Preyler (U17) und Laura Paumann (Junioren) die Bronze-Medaille eroberten.

Etwas schlechter verlief für die Purgstaller das Kirschblütenrennen. Bei starkem Wind landete Clemens Viehberger auf Rang 17 und Gabriel Preyer auf Platz 18 des U15-Rennens. In der U17 wurde Alexander Hajek starker Zweiter. David Paumann landete auf dem 7. Platz. Bei den Amateuren belegte Thomas Schrittwieser den 24. und Laura Rumpl den 29. Platz.