Philipp Schnabl, Lorenz Gaßner, Sebastian Resel, Niklas Kugler, Jonas Zellhofer, Eric Zebenholzer und Ingolf Völker waren bei der Mountainbike Enduro-Landesmeisterschaft in St. Corona am Wechsel erfolgreich unterwegs. Im Team gelang der Truppe der Sportmittelschule der dritte Platz. Niklas Kugler (der gleichzeitig auch für den ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall unterwegs ist) sicherte sich in der Einzelwertung den Landesmeistertitel.