49 Rennen hat Max Kabas in der abgelaufenen Saison bestritten. 25 davon im Ausland. Der Purgstaller wird von seinem Radstall, dem Friesis Bikery Junior Racing Team, behutsam aber gezielt an internationales Niveau herangeführt.

Absolutes Highlight war sicherlich der Start bei der Heim-Weltmeisterschaft in Innsbruck am 25. September. Kabas vertrat Österreich beim Einzelzeitfahren der Junioren. Und er machte seine Sache gut. Die besten 30 waren sein Ziel. Der 30. Platz ist es am Ende geworden. „Mit seiner Leistung war er soweit zufrieden“, schildert Vater Robert Kabas gegenüber der NÖN Erlauftal. „Leider gab es ein paar technische Kleinigkeiten, die nicht so ganz funktioniert haben.“

Radwechsel kurz vor dem Start

So musste der Purgstaller nur wenige Minuten vor dem Start sein Hinterrad wechseln. Ob dieser Umstand Einfluss auf die Performance gehabt habe, ist laut Vater Robert schwer abzuschätzen. Aber, wie gesagt: Platz 30, Ziel erreicht. Unter den erstjährigen Junioren, also im jüngeren Jahrgang, schaffte es Kabas sogar unter die Top Ten. Die WM-Eindrücke hat er begeistert aufgesogen.

Die Saison des Erlauftalers ist somit zu Ende. Zwei Österreichische Meistertitel, Rang 15 bei der Europameisterschaft im Einzelzeitfahren und der Heimsieg bei den Erlauftaler Radsporttagen — es gibt schlechtere Bilanzen.