King of the Lake. Ein gnadenloser Kampf um Sekunden, neue Rekorde, brennende Beine und glückliche Gesichter – das war der ASVÖ King of the Lake rund um den Attersee. 1.400 Radfahrer aus 26 Nationen nahmen bei Einzel- und Mannschaftszeitfahren in Salzburg teil. Unter ihnen auch die Olympiamedaillengewinner Walter Ablinger und Thomas Frühwirth, sowie Race-Across-America-Gewinner Christoph Strasser, aber auch einige Größen der österreichischen und deutschen Zeitfahrszene. Die für den Verkehr gesperrte Strecke bot erneut perfekte Voraussetzungen für Top-Zeiten auf den inzwischen schon legendären 47.2 Kilometern. Mittendrin auch Maximilian Kabas.

Nach einer eher durchwachsenen Saison kürte er sich zumindest in der U23 beim King of the Lake zum Sieger. Er benötigte dabei 59:08,54 Minuten. Doch auch eine Abordnung des Teams Weichberger KTM stellte sich der Herausforderung. Patrick Gruber, Hannes Halbmayr, Martin Haider und Julian Gruber versuchten so schnell wie möglich, die knapp 50 Kilometer zu absolvieren. Nach 1:06:56 Stunden und einem Schnitt von 42,3 km/h sprang der 27. Platz in der Teamwertung heraus.

Baden-Marathon. Den ersten Sieg auf der Straße feierte das Team mit Martin Feichtegger, Hannes Halbmayr und Julian Gruber beim Baden-Radmarathon. Nach den ersten 30 km bildete sich eine Spitzengruppe, in der auch Martin Feichtegger vertreten war.

Am Ende verhalf ein Zielsprint Martin Feichtegger zum Sieg. Er fuhr nur um ein paar Zentimeter vor der Konkurrenz über die Ziellinie.

Hannes Halbmayr erreichte den 26. Platz (4. M40). Julian Gruber beendete das Rennen auf Rang 68 (24. M20). Gerald Scheiblauer und Martin Bayer klassierten sich beim Hobbybewerb auf den Rängen 59 (22. M30) und 129 (15. M50). Im Team schrammte die Truppe mit Rang vier knapp am Podest vorbei.

4. Alpentour Trophy. Für Martin Feichtegger war aber das Rennprogramm noch nicht abgeschlossen. Bei der internationalen Alpentour-Trophy in Schladming galt es gleich vier Etappen zu bewältigen. Gemeinsam mit Martin Mayer sprang bei der Etappe auf den Dachstein (65 km und 3.100 Höhenmeter) Platz drei heraus. Bei der Etappe zu den Giglacher Seen (64 km und 3.300 Höhenmeter) erreichte er den zweiten Platz in der Kategorie Masters.

Bei der dritten Etappe beschloss das Duo, nochmals Vollgas zu geben (55 km und 2.500 Höhenmeter). Durch den Sieg war der Gesamtsieg in der Mastersklasse fixiert. Auf der abschließenden Etappe auf die Schafalm (Planai, 12 km und 1.250 Höhenmeter) gewann das