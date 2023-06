Nächster Meistertitel

„Es war eine grandiose Teamleistung. All unsere Jungs zogen an einem Strang, um den Meistertitel in unser Team zu holen. Jetzt dürfen wir das rot-weiß-rote Trikot bei den kommenden Straßenrennen mit Freude präsentieren“, jubelte Julian Gruber vom Team Weichberger-KTM.

Gleich zu Beginn des 80 Kilometer langen Rennens auf dem Fliegerhorst das Team die Kontrolle des Rennens.

Nach schnellen acht Runden und wenigen Ausreißversuchen konnte sich eine drei Mann starke Spitzengruppe mit Paul Moser absetzen. Im Hauptfeld wurde alles kontrolliert und der Vorsprung der Spitzengruppe stetig ausgebaut. Es wurde ein neuer Streckenrekord mit 43 km/h Schnitt aufgestellt. Moster holte sich souverän im Sprint die Goldmedaille und das begehrte Meistertrikot. Jakob Brandl sprintete im Hauptfeld noch auf den fünften Platz. Johannes Gratz und Martin Haider platzierten sich nach sensationellen Helfer-Diensten auf dem 16. und 20. Platz. Beim Kriterium in Loosdorf folgte gleich der nächste Meistertitel. Jakob Brandl holte sich in fast jeder Wertungsrunde Punkte. Währenddessen kontrollierte das Team ständig das Renngeschehen. Nach 43 Kilometern und einem Schnitt von 46,4 km/h fuhr Jakob Brandl mit einem gewaltigen Punktevorsprung den Meistertitel im Kriterium ein. Paul Moser sammelte ebenfalls ein paar Punkte über die 30 Runden und platzierte sich noch auf den sechsten Platz. Als Draufgabe durften sich Jakob und Paul noch über den ersten und den dritten Platz in der Niederösterreichischen Landesmeisterschaft freuen.