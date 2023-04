Niklas Kugler ist Saisonstart gelungen

Werbung

Erfolgreicher Saisonstart für die Nachwuchsathleten des ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall. Niklas Kugler ging beim MTB-Festival im Öztal an den Start. Bei einem sehr technisch anspruchsvollen Kurs fuhr Kugler in der U15 als sechstbester Österreicher den zehnten Platz ein. Am Folgetag stieg das 35. Ernst-Feuchtner-Gedenkrennen in Söll in Tirol. Bei seinem ersten Sieg in der Kategorie U15 für Neuzugang Mathieu Czaika, landete Niklas Kugler erneut im Spitzenfeld. Die Jungs vom ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall dominierten das Rennen von Beginn an. Erst in der letzten Runde konnte Mathieu Czaika die entscheidende Attacke setzen und sich vom Rest des Feldes in einem harten Bergauf-Finale entscheidend absetzen. Niklas Kugler landete dicht dahinter als Vierter in die Top-Rängen.

In der Kategorie U17 war der Sport-Leistungszentrum (SLZ) St. Pölten Sportler Tobias Fischer für den ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall aktiv. Im Rennen über eine Fahrtzeit von 1:26 Stunde klassierte sich der 16-jährige Melker auf dem großartigen 16. Rang. „Die kalten Temperaturen waren zwar unangenehm, aber zumindest konnten wir bei trockenen Verhältnissen auf dem anspruchsvollen Bergkurs gute Erfahrungen für die noch anstehenden Rennen der kommenden Saison sammeln, sagte Tobias Fischer.

In der Kategorie Junioren war Gabriel Preyler für den ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall in Tirol mit dabei. Der Junior hatte bereits eine längere Distanz gemeinsam mit den Amateuren zu absolvieren. Nachdem Gabriel Preyler das Feld zwischenzeitlich anführte und das gesamte Rennen immer wieder aktiv gestaltete, musste er dem hohen Tempo leider Tribut zollen. „Es war echt hart, vorallem mit den Amateuren wurde das Rennen sehr schnell und aktiv gefahren,“ erklärte der 17-Jährige Purgstaller.