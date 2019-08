Der BMX-Radsportler aus Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) gewann am Sonntag auf der zweiten Weltcup-Station in Val di Sole. "Das gibt Selbstvertrauen, erzeugt aber gleichzeitig viel Druck", sagte der 23-Jährige nach einem souveränen Finale.

Von den sieben Österreichern am Start war nur Pechhacker ins Semifinale gekommen.