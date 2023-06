Preyler eilt zu Erfolg

Der Nachwuchs des RC Steiner Shopping Purgstall zeigte wieder auf. Besonders herausragend war die Leistung von Gabriel Preyler beim Austria-Youngsters-Cup in St. Marein. Im Rennen der Junioren/Amateure siegte er nach einem packenden Zielsprint.

Das Rennen begann mit hoher Geschwindigkeit und einer packenden Dynamik, als die aufstrebenden Straßenrennfahrer ihre Räder bestiegen und sich auf den herausfordernden Kurs begaben. Niklas Kugler und Mathieu Czaika demonstrierten in der U15-Kategorie ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit. Mit einer beeindruckenden Strategie und einem starken Endspurt konnten sie gegenüber der starken Konkurrenz glänzen. Ihr Durchhaltevermögen und ihre Fähigkeit, das Tempo hochzuhalten, waren bemerkenswert und brachten ihnen einen wohlverdienten Erfolg. Mathieu Czaika auf fuhr auf Platz drei und Niklas Kugler landete auf Rang neun. Bei der MU17 ging Tobias Fischer an den Start und präsentierte sich auf der schweren 7,4km Runde ebenfalls sehr stark. Bis in Runde 7 von 8 zu fahrenden befand er sich im Spitzenfeld und musste in der letzten „reißen lassen“ und belegte Rang 18.

Eine Woche zuvor waren Niklas Kugler und Tobias Fischer bei den Österreichischen Meisterschaften am Start. Niklas Kugler konnte sich in einem knappen Finale die Silber-Medaille sowie den Landesmeistertitel sichern. Tobias Fischer erreichte den großartigen 9. Platz und gleichzeitig den dritten Platz in der Landesmeisterschaftswertung.„Die Erfolge von Niklas Kugler, Mathieu Czaika, Tobias Fischer und Gabriel Preyler sind nicht nur ein Zeugnis ihres individuellen Talents, sondern auch ein Tribut an ihre harte Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz“, stellte Klaus Preyler vom RC Steiner Shopping Purgstall klar. Als besonders Highlight wartet schon bald bei den Erlauftaler Radsporttagen (08. bis 09. Juli in Wieselburg) eine neue Herausforderung.