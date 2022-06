Preyler gewinnt Silber bei Staatsmeisterschaften

Werbung

Wieder ein erfolgreiches Wochenende für die Fahrer des RC ARBÖ Steiner Shopping Purgstall. Bei den österreichischen Meisterschaften in Wien sicherten sich David Preyler (Junioren) und Gabriel Preyler (MU17) im Kriteriumbewerb Silber. Tobias Fischer (MU17) und Niklas Kugler (MU15) kamen jeweils auf Rang 17. Gleich am Folgetag folgte der Straßenbewerb in Statzendorf. David Preyler bestätigte seine Form und fuhr auf den zweiten Platz und feierte damit die österreichische Vize-Meisterschaft. Gabriel Preyler und Tobias Fischer legten in der MU17 ein starkes Rennen hin und im Ziel lagen sie auf den Rängen sieben und 21. Niklas Kugler komplettierte den guten Auftritt der Nachwuchsfahrer und beendete das Rennen auf Rang 13.