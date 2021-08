Gleich drei Meisterschaftsmedaillen in zwei Tagen sammelten die Nachwuchsathleten des RC ARBÖ Steiner Shopping Purgstall. In Wörgl (Tirol) fand die österreichische Meisterschaft im Kriterium für die Kategorie Junioren statt.

Vor einer tollen Kulisse und vielen Zuschauern fuhren die zwei Junioren Felix Graf und David Preyler bei einem sehr schnellen Rennen und technisch sehr anspruchsvollem Kurs in die Spitzenränge. Mit den letzten beiden Sprintwertungen sicherte sich Felix Graf den Vizemeistertitel und David Preyler ergatterte noch die Bronzemedaille. Am Folgetag bestritten die Junioren am Kolsassberg in Tirol ein 5,9 Kilometer langes Bergrennen. Auch dabei zeigten sich die Pugstaller in starker Verfassung.

Allen voran Sebastian Putz. Dieser zeigte eine Topleistung und holte sich die Bronzemedaille. Auch David Preyler untermauerte seine gute Form. Er holte sich einen Top-Ten-Platz. Die weiteren Youngsters Felix Graf und Nico Scheibenbauer kamen im Mittelfeld über die Ziellinie.