Purgstaller Kabas „klettert“ zum Titel

Maximilian Kabas blickt auf erfolgreiche Rennen zurück. Die österreichische Rad-Bergmeisterschaft führte 30 Kilometer von Wiesing vorbei am Achensee in Tirol auf die Graimalm. Der 21-jährige Radfahrer, der für das Conti Team WSA KTM Graz in die Pedale tritt, holte sensationell den Staatsmeistertitel in der Kategorie Elite und damit auch den Titel in der U23 Kategorie. Da das Rennen zur Road Cycling League zählt, freute sich Kabas zusätzlich über das U23 Leadertrikot der Radbundesliga.

Mit Titel gekrönt. Maximilian Kabas (rechts) freut sich über den Elite- und U23-Staatsmeistertitel bei den Bergmeisterschaften in Tirol. Foto: privat

Zwei Tage nach der Berg- Staatsmeisterschaft stand Maximilian Kabas an der Startlinie der Europameisterschaft im Berg-Zeitfahren in der Schweiz am Start. „Wenn man das Podium nach dem 12,7 Kilometer langen Anstieg um wenige Sekunden verfehlt, ist das schon mehr als ärgerlich“, zeigte sich Kabas direkt nach dem Rennen enttäuscht. Der Purgstaller musste sich nach zahlreichen Serpentinen auf den Sankt Gotthard Pass mit dem undankbaren vierten Platz in der U23 zufriedengeben.