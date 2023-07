Ein Erlauftaler Radsportfest für Profis und Amateure

Das Wetter strahlte um die Wette mit den Verantwortlichen, Sportlern und Zuschauern bei den 51. Erlauftaler Radsporttagen. Den Beginn machte am Samstag das Radkriterium beim Wieselburger Rathaussprint um den Großen Preis der Stadtgemeind. Bei der Elite entschieden am Ende nur wenige Punkte für den Sieg von Paul Buschek vor Jon Knolle und Leslie Lührs. In der Gesamtwertung landete der Purgstaller David Preyler nach 42,3 Kilometer auf dem 15. Rang. Maximilian Kabas beendete frühzeitig das Kriterium nach den Strapazen der letzten Tage bei der Tour of Austria. Die Junioren mussten 30,08 Kilometer durch Wieselburg sprinten. Gabriel Preyler sicherte sich zwei Punkte und gewann den niederösterreichischen Landesmeistertitel. Bei den österreichischen Meisterschaften war es der siebente Rang. Die Randeggerin Laura Rumpl ging beim Bundesliga-Rennen der Damen an den Start. Sie kam auf den fünften Endrang in der Eliteklasse.

Bereits zuvor stand der Nachwuchs im Mittelpunkt. In der U15 freute sich der Veranstalterverein ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall über die Plätze drei und fünf von Mathieu Czaika und Niklas Kugler.

In der Amateurklasse räumte das Team Weichberger KTM ab. Jakob Brandl gewann vor Markus Toniolli. Doch nicht nur die Profis und Amateurfahrer waren beim Kriterium am Start. So gab es eigene Special Olympics-Bewerb, und auch die Jüngsten durften nicht fehlen. „Die Erlauftaler Radsporttage stehen nicht nur für den Spitzensport, sondern auch für den Breitensport“, bekräftige Organisatorin Obfrau Renee Preyler. Packender Zielsprint

bei Straßenrennen161 Kilometer galt es beim Straßenrennen rund um Wieselburg, dem Großen Preis der Landgemeinde, zu bewältigen. Da bestätigte einmal mehr Emanuel Zangerle seine Topform. Der beste Österreicher bei der Tour of Austria setzte sich gemeinsam mit Colin Stüssi an der der Spitze ab. In einem sonst langsamen Rennen musste am Ende der Zielsprint über den Sieg entscheiden. Zangerle setzte sich durch. „Ich wusste, dass ich der bessere Sprinter bin und hatte noch Saft in den Beinen“, erklärte der Sieger. Maximilian Kabas und David Preyler kamen im Feld auf Rang 38 und 39 ins Ziel. Die Damen starteten zwar 20 Minuten früher, da aber die Herrengruppe das Damenfeld eingeholt hatte, mussten sie kurz auf der Strecke pausieren. Der Sieg der Tschechin Eliska Kvansnikcova war dennoch nie in Gefahr. Laura Rumpl beendete das Rennen mit Rang neun in den Top-Ten. Die Amateure mussten 92 Kilometer bewältigen und Paul Moser sicherte sich mit Gesamtrang vier den zweiten Platz bei der niederösterreichischen Landesmeisterschaft. In der U15 gab es für die ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall noch einmal Grund zum Jubeln. Niklas Kugler fuhr über die 46 Kilometer auf den zweiten Rang. Mathieu Czaika folgte nur wenige Sekunden später auf seinen Vereinskollegen auf dem dritten Platz.

Bei der Fun- und Hobby-Trophy schlugen sich die Amateur-Radler stark. Triatlethin Sabine Gastecker gewann bei den Damen, Andreas Neuhauser bei den Herren. Die Trophy Herren war eine Beute für Josef Kugler. Er fuhr die 69 Kilometer in knapp zwei Stunden.