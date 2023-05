Rumpl geigt in Bundesliga auf

Beim 61. Internationalen Kirschblütenrennen in Wels holte sich Laura Rumpl den starken zehnten Platz. Viele Teams aus dem Ausland traten die Reise nach Wels an, um gegen die österreichischen Radsportlerinnen anzutreten. Alljährlich ist das Rennen sowohl bei den Herren als auch bei den Damen stark besetzt. Laura Rumpl befand sich über das ganze Rennen hinweg in der Spitzengruppe.

Gemeinsam mit zwei Teamkolleginnen konnte Rumpl das Rennen wesentlich mitbestimmen: „Wir übernahmen sehr oft die Tempoarbeit, wehrten Attacken ab oder setzen selbst welche.“ Am Ende kam es zu einem Massensprint, der für Rumpl nicht ganz zufriedenstellend war, dennoch ist sie glücklich mit dem Endergebnis. In der Bundesliga-Gesamtwertung liegt sie nun auf Platz vier. Seit heuer befindet sich Rumpl in einem zwölfköpfigen steirischen Frauen-Radteam (ARBÖ Rapso Knittelfeld), welches nach zwei Rennen in der Mannschaftswertung der Rad-Bundesliga auf Platz 1 liegt.