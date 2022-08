Rumpl im Zielsprint auf Rang zwei

Werbung

Früh morgens fiel der Startschuss für die Arlberg Giro in St. Anton am Arlberg, einer der größten Radmarathons in Österreich. Mittendrin auch Laura Rumpl.

Um vier Uhr morgens Tagwache, ein Frühstück und dann ab auf die Strecke, um 2.500 Höhenmeter und 150 Kilometer zu bezwingen. Gleich zu Beginn des Rennens führte die Strecke über den Arlbergpass (7km/500hm). Laura Rumpl gehörte zu den ersten beiden Damen, die oben am Pass angekommen waren, und konnte bergab einen Vorsprung auf die andere Frau herausfahren. Somit war Rumpl die Führende bis zum nächsten langen Anstieg, der Silvretta-Hochalpenstraße (13km/1000 Höhenmeter). Auch wenn die Randeggerin zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die besten Beine hatte und von zwei weiteren Damen überholt wurde, konnte sie dank einer starken Aufholjagd die Gruppe auf den nächsten Metern wieder einholen. Im Zielsprint musste sie sich nur einer Konkurrentin geschlagen geben und holte sich den starken zweiten Platz mit einer Zeit von 4:28 Stunden.