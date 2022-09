Rumpl machte sich selbst das beste Geschenk zum Geburtstag

Werbung

Laura Rumpl startete an ihrem Geburtstag beim Hügelweltklassiker in Königswiesen (Mühlviertel), dem vorletzten Bundesliga-Rennen der Radsaison.

Bei regnerischem Wetter ging Rumpl in einen sehr schweren Rundkurs geprägt von Bergauf- und Bergabfahrten. Flachstücke blieben gänzlich aus. Gleich am ersten längeren Anstieg setzte sich eine Gruppe vom Hauptfeld ab, in der das Geburtstagskind vertreten war. Die Randeggerin fuhr ein starkes Rennen.

Beweis dafür: Sie fuhr mit einer diesjährigen WM-Starterin und gleichzeitig Siegerin des Rennens in Königswiesen am Berg mit. Kein Kinderspiel waren die Abfahrten auf nasser Fahrbahn, aber Rumpl zeigte dort auch keinen Wackler. Schlussendlich gelang es ihr, auf den sensationellen fünften Platz zu sprinten. Mit ihrem bislang besten Ergebnis bei Bundesliga-Rennen hat sie sich selbst ein großes Geburtstagsgeschenk gemacht.