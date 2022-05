Scheibbser Bezirksfahrer mit Top-Leistungen beim Radkriterium

Werbung

Radkriterium Loosdorf

Der Nachwuchs des Radclubs Purgstall trumpfte in Loosdorf groß auf. Linus Kugler holte bei den Jüngsten den fünften Platz. Die Plätze zwei, drei und sieben sicherten sich Gabriel Preyler, Fabian Mörwald und Tobias Fischer in der MU17. Herausragend die Leistung von David Preyler. Er bestätigte die gute Form der letzten Wochen und sicherte sich den Sieg in der Jugendklasse. Julian Gruber vom Radteam Weichberger-KTM fuhr die 27 Runden mit je 1,4 Kilometer mit neun Sprintwertungen auf den neunten Gesamtrang.

Martin Feichtegger gewann den Landesmeistertitel in Haag. Foto: privat

Einzelzeitfahren Haag

In Haag fielen den Purgstallern einige Nachwuchsfahrer krankheitsbedingt aus. Dennoch feierten die Youngsters große Erfolge. Die Brüder Gabriel und David Preyler belegten in ihren Kategorien jeweils den zweiten Platz und holten sich die Gold- und Silbermedaille bei den NÖ Landesmeisterschaften. In der Hobbyklasse fuhren Martina und Josef Kugler mit. Sie belegten den neunten Platz in ihrer Altersklasse. Mit Martin Feichtegger, Julian Gruber, Martin Haider, Paul Moser und Jakob Brandl stand eine schlagkräftige Truppe des Teams Weichberger-KTM am Start. Feichtegger fuhr ein starkes Rennen und platzierte sich in der Klasse Master 1 auf Rang sieben und heimste gleichzeitig den Landestitel ein. Paul Moser erwischte einen gebrauchten Tag, kam aber trotzdem auf Rang elf. Jakob Brandl startete ohne ein Zeitfahrrad und verpasste um nur 24 Sekunden das Podium. Er holte sich aber den zweiten Platz bei der NÖ-Landesmeisterschaft. Julian Gruber und Martin Haider rundeten das mannschaftlich starke Ergebnis mit den Plätzen 34 und 35 ab.