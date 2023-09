Von Anfängern bis zu den frühen Könnern

Im Jubiläumsjahr 30. Kinder-Radkriterium stand diese Veranstaltung wieder ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre.

Bei perfektem Radfahrwetter ging das Radrennen für die 57 Starterinnen und Starter unfallfrei über die Bühne.

In neun besetzten Bewerbsklassen mussten die Kinder zwischen eine und acht Runden mit ca. 500m Rundenlänge rund um die Produktionshalle der Mosser Leimholz GmbH in Perwarth/Fohlenhof bewältigen.

Die Nachwuchsfahrer des Veranstaltervereins RC-27 erreichten einen zweiten Platz in der Laufradklasse durch Olivia Buxhofer sowie einen dritten Platz bei den Mädchen 7-8 Jahre durch Emelie Tod. Auch Mateo Prauchner und Lea Strohmaier in der Laufradklasse sowie Samuel Tod bei den Burschen 9-10 Jahre konnten mit guten Ergebnissen für den RC-27 aufzeigen.

Die weiteren Randegger Teilnehmerinnen und Teilnehmern Enea Steinecker aus Perwarth in der Klasse bis sechs Jahre und ihre Schwester Coralie Steinecker in der Klasse 9-10 fuhren je auf den zweiten Platz.

Auch Valentina Wieser, Aria Schwesig, Matthias Wieser, Valentin Scholler, Eva Loibl, Clemens Loibl, Kilian Grabner, Vico Schwesig, Thomas Loibl und Kilian Rischanek radelten mit Begeisterung mit. Eine Gruppe mit 16 Startern aus Mauthausen und Tragwein OÖ konnten sieben der neun Klassen für sich entscheiden.

Jedes teilnehmende Kind durfte bei der Siegerehrung selbst ein Los ziehen und erhielt einen Sachpreis, die ersten 3 jeder Starterklasse erhielten zusätzlich Pokale.

Die leuchtenden Kinderaugen und die Begeisterung der kleinen Radler unter dem Jubel der Zuseher erzeugten eine ganz besondere Rennstimmung.

Es war somit wieder eine tolle Veranstaltung mit Action, Spannung und Spaß für Kinder, Eltern und Zuschauer.