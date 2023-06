Vorfreude auf die 51. Auflage der Erlauftaler Radsporttage

Die 51. Auflage der Internationalen Erlauftaler Radsporttage steigt am 8. und 9. Juli. Diese mehrtägige Radrennveranstaltung ist ein Highlight in der österreichischen Radsportszene.

Erstmals dabei: der Wieselburger Rathaussprint. Alle Alters- und Leistungskategorien ziehen viele rasante Runden am 940 Meter langen Kurs im Zentrum von Wieselburg und alle paar Runden wird um Punkte gesprintet.

Am Sonntag kämpfen die Radsportlerinnen und Radsportler um den Sieg beim Straßen-Rennen auf einem 23 Kilometer langen Rundkurs im Gemeindegebiet von Wieselburg-Land. Man kann die Rennen hautnah am Messegelände Wieselburg (bei der NÖ-Halle) erleben und bei jeder Durchfahrt die Athleten kräftig anfeuern. Der extrem selektive Kurs und die vielen Durchfahrten sind faszinierend. Sowohl bei den Elite-Männern als auch bei den Elite-Damen zählt dieses Rennen zur Bundesliga 2023 und somit zur höchsten Rennkategorie und wird als „Grand Prix des Sportlandes NÖ“ ausgetragen.

Und auch der Breitensport wird natürlich mit eingebunden. Im Rahmen eines Hobby-Rennens dürfen sich alle Hobby-Radler der Region in einem Rennen matchen.

Die Int. Erlauftaler Radsporttage sind eine Traditionsveranstaltung im österreichischen Radsportzirkus. Die Rennen fanden immer im Erlauftal statt, über die Jahre jedoch an verschiedenen Orten. So wurde schon in der Bezirkshauptstadt Scheibbs gefahren und besonders oft in und um Purgstall an der Erlauf. Nicht zuletzt, weil auch der veranstaltende Verein, ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall, in Purgstall gemeldet ist. Über die 50 Auflagen dieser mehrtägigen Radsportveranstaltung sind viele Größen des Rennradsports bereits am Start gestanden.

Ob das Didi Hauer, ein Fahrer des Austragungsvereins, war oder Wechselberger, Blümel, Stocher und viele Fahrer aus früheren Jahren. Alle sind schon im Erlauftal gefahren. Im Regelfall an drei Tagen – ein Kriterium und zwei Straßenrennen. Die Straßenrennen führten oft über die Berge Hochrieß und den Sollböck. Speziell der Sollböck war unter den nicht ausgewiesenen Bergspezialisten gefürchtet. Und immer wurden neben den Rennen für die Elite, Amateure und Junior/innen auch Rennen für die Nachwuchskategorien ausgetragen.

Nachdem über Jahrzehnte Alfred Wenighofer den Verein geleitet und die Radsporttage zu internationaler Bekanntheit geführt hat, steht aktuell Frau Renée Preyler dem Verein vor. In ihrer Obmannschaft seit 2019 haben auch die Radsporttage eine Veränderung erlebt. Aktueller Austragungsort ist Wieselburg, die Brau- und Messestadt im Bezirk Scheibbs. Neue Rundkurse und die spezielle Infrastruktur geben den Erlauftaler Radsporttagen einen neuen Touch.

Der Straßenrundkurs mit 23 Kilometer Länge und 250 Höhenmeter wird von den Athleten, abhängig nach Kategorie, mehrfach gefahren. Der Rundkurs ist schwer, aber die Topografie lässt jedem Sportler eine Chance. Es ist ein sogenannter „Klassiker-Kurs“ für Allrounder.

Der Straßenrundkurs wird am Sonntag ausgetragen. Bereits am Samstag findet erstmals ein Radsportspektakel in der Innenstadt von Wieselburg statt: der „Rathaussprint“, ein Kriterium mit 940 Metern Länge, sechs interessanten Kurven und mit dem Start- und Zielbereich direkt am Wieselburger Hauptplatz.