Purgstaller Pechhacker im bretonischen Regen mitten in der Weltspitze

Die Bretagne ist der nordwestlichste Zipfel Frankreichs, durch die Nähe zum Atlantik ergibt sich ein recht wechselhaftes Klima – das Landesinnere ist dabei anfälliger für Regen als es die Küstenregionen sind. Thomas Pechhacker konnte sich von diesem Umstand erst kürzlich selbst überzeugen. Der Purgstaller Top-Trialbiker war mit dem Weltcup-Tross von 21. bis 23. Juli in Plœuc-L'Hermitage zu Gast. So wie eben der Regen, der für besonders herausfordernde Bedingungen sorgte. Pechhacker holte am Ende Platz fünf.

Ein Trial-Weltcupwochenende ist üblicherweise in drei Abschnitte gegliedert: Qualifikation, Halbfinale und Finale. Die Top Ten der Weltrangliste erspart sich die Quali-Runde. Pechhacker liegt im Ranking aktuell auf dem vierten Rang, war also erst im Halbfinale mit von der Partie.„Es ist Fluch und

Segen zugleich“ „Es ist Fluch und Segen zugleich, die Qualifikation nicht fahren zu müssen“, findet der Erlauftaler. „Einerseits ist der Fixplatz im Halbfinale schon sehr angenehm. Andererseits fehlt so die Möglichkeit, sich mit dem Parcours und dem Terrain vertraut zu machen.“

„Recht solide“ ins Finale

Weder der klassisch-bretonische Regen noch der Charakter des Parcours noch die internationale Top-Konkurrenz vermochten Thomas Pechhacker aus dem Konzept zu bringen. Er qualifizierte sich souverän als Fünfter für das Finale der besten Sechs. „Recht solide“, fand er seinen Lauf. „Bis auf zwei Kleinigkeiten konnte ich konstant durchziehen.“ Das war auch nötig, denn: „Die Dichte ist so enorm, man darf sich fast nichts erlauben, wenn man in die Top 6 einziehen und somit noch eine Chance haben möchte, um den Sieg mitzufahren.“

Pechhacker startete gut in den nochmals verschärften Finalparcours. 40 Punkte in der ersten Sektion bedeuteten zwischenzeitlich Rang zwei. Doch dann kam Sektion zwei. Aufgrund des schlammigen Bodens war diese fast unfahrbar. Dazu warteten dank des Regens spiegelglatte Baumstämme, rutschige Betonelemente und ebenso rutschige Steine. „Mir macht der Regen normalerweise gar nicht so viel aus“, erzählt der Purgstaller. „Er gehört eben dazu und macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Diesmal hatte ich aber schon richtig zu kämpfen, um genügend Traktion zu finden.“ Pechhacker holte nach einem Sturz keine Zähler in diesem Abschnitt.

Mit gutem Gefühl zur WM

In der letzten Sektion zeigte Thomas Pechhacker dann nochmal, was er kann. Von allen Finalisten holte er dort die meisten Punkte und sicherte so seinen fünften Platz ab. Der Ausrutscher in Sektion zwei kostete ihm den Stockerlplatz. Das Fazit: „Ich bin zufrieden. Natürlich hätte heute einiges besser laufen können. Das Gefühl passt aber und ich schaue zuversichtlich in die nahe Zukunft.“ Das sind wiederum sehr gute Voraussetzungen, denn in zwei Wochen steigt die Weltmeisterschaft in Glasgow. Im August gibt es dort übrigens durchschnittlich 13 Regentage.

Kurz noch zu den anderen österreichischen Startern in der Bretagne: Nico Osterheimer und Dominic Grill schafften erstmals die Qualifikation fürs Halbfinale und holten jeweils ihren ersten Platz in den Top 25. Für Pechhackers Bruder Alexander lief es hingegen nicht nach Wunsch. Er wurde 34. und blieb somit hinter seinen Erwartungen.