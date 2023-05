Purgstalls Radsport-Youngsters auf Top-Plätzen

Ein erfreuliches Wochenende für die Nachwuchsfahrer des ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall. Vor allem die Abordnung, die in Bad Waltersdorf an den Start ging. Beim dreitägigen Rennwochenende für Niklas Kugler ging es nach einem schwierigen MTB-Technik und Cross-Country Kombinationsbewerb in Stattegg am nächsten Tag weiter zum Straßen-Kriterium nach Bald Waltersdorf. Nach einem spannenden Wettkampf feierte Kugler in der U15 einen Überraschungssieg. Im anschließenden Einzelzeitfahren erreichte er den sechsten Rang. Der Sieg im Einzelzeitfahren ging aber ebenfalls an Purgstall. Neuzugang Mathieu Czaika (aus Krems) gewann sein bereits zweites Rennen für den ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall.

Doch noch ein weiterer Purgstaller-Radathlet wusste zu überraschen. Tobias Fischer fuhr in der U17 auf den zweiten Rang. Sehr zur Freude des 16-jährigen Melkers: „Es war einfach nur gewaltig. Ich bin selbst überrascht, wie gut sich die Beine gedreht haben.“

Gabriel Preyler kam zu Sturz

Einen Schockmoment erlebt Gabriel Preyler beim internationalen Juniorenrennen in Plzeň (Tschechien). 130 Teilnehmer waren an zwei Tagen am Start. Bei der ersten Etappe erreichte Gabriel Preyler den 23. Platz. Auch bei der Königsetappe am zweiten Tag lag Preyler gut im Rennen. Kurz vor Schluss kam ein Mitstreiter zu Sturz, sodass auch Preyler am Straßenrand landete und er sich mit Rang 62 am Ende begnügen musste. Nun galt es erstmals die Wunden nach dem Rennen zu pflegen.