Das Adjektiv „traditionell“ erlebte in den letzten Jahren eine Renaissance. Es klingt ja auch gut, wichtig, bedeutend. Da hat sich was gehalten in den Wirrungen der modernen Zeiten. Oft reicht die vermeintliche Tradition nicht weiter als fünf oder zehn Jahre zurück. Aber: Alles braucht einen Anfang. Was noch nicht Tradition ist, kann ja noch werden.

Im Zusammenhang mit dem Turniertennis in Kitzbühel kann, darf und muss von einer Traditionsveranstaltung gesprochen werden. Der erste Bewerb datiert aus dem Jahr 1904. Eine bewegte Geschichte. Eine Institution, ohne den geringsten Zweifel.

Mit einem Scheibbser an den Schalthebeln. Rainer Zehetner

stieß 2014 zum Organisationsteam des Klassikers, übernahm dort rasch den Posten des Projektleiters und ist im Jänner diesen Jahres zum General Manager aufgestiegen. Als Prokurist leitet er ganzjährig die operativen Geschäfte des Turniers. Ohne ihn geht in Kitzbühel also nichts.

NÖN: Von Scheibbs nach Tirol - ein breiter Weg. Warum bist du ihn damals gegangen?

Rainer Zehetner: Nach meinem abgeschlossenen Bachelor-Studium „Tourismus und Leisure Management“ am IMC FH Krems habe ich berufsbegleitend meinen Master in „Sport-, Kultur- und Eventmanagement“ an der FH Kufstein gemacht. Damals bin ich an jedem Wochenende von Niederösterreich zu meinen Vorlesungen nach Tirol gefahren. Bis mich ein ehemaliger Schulkollege angerufen und mir erzählt hat, dass in Kitzbühel die Projektleitung des ATP-Turniers vakant ist. Ich habe mich sofort beworben und die Chemie zwischen den beiden Geschäftsführern und mir hat von der ersten Sekunde an gepasst. Also habe ich noch während meines Studiums in Kitzbühel begonnen.

Seither lebst du in Kitzbühel?

Zehetner: Ja. Im Juni 2014 bin ich hin gezogen und seither nicht mehr von Tirol losgekommen. Die Lebensqualität in Kitzbühel ist schon sehr hoch. Mittlerweile spiele ich auch selber Meisterschaft für den Kitzbüheler Tennisclub und bin im Vorstand tätig. Das Interesse am Tennissport war schon immer da, durch meine Tätigkeit hat es sich mit den Jahren aber natürlich verstärkt.

Finale. Im Vorjahr gewann Philipp Kohlschreiber das Generali Open Kitzbühel. Für Rainer Zehetner (r.) sind die Finalzeremonien immer ein Highlight des Turniers. „Darauf arbeitest du das ganze Jahr hin. | Maria Knoll

Wie laufen die Planungen für die diesjährige Ausgabe? Nach Plan?

Zehetner: Die letzten zwei Monate vor dem Start sind immer etwas stressig. Aber das gehört bei einem Event dazu. Momentan laufen die Vorbereitungen ziemlich nach Plan. Es gibt immer wieder kurzfristige Änderungen. Da ist es wichtig, flexibel und kreativ zu sein. Und genau das macht mir am meisten Spaß: Kurzfristig Lösungen für gewisse Herausforderungen zu finden. Der Ticketverlauf läuft sehr gut. Es gibt zwar an allen Tagen noch Karten, das Interesse ist aber groß, man sollte sich also relativ rasch Plätze sichern.

Worauf dürfen sich die Fans heuer freuen?

Zehetner: Bei vielen ATP-Turnieren bekommt der Sieger ein Auto. Bei uns ist es der Fan mit den besten Nerven. Wer in unserem Amateur-Turnier, dem Tie-Break-Shoot-Out, besteht, gewinnt einen nigelnagelneuen Peugeot 2008 GT. Generell ist uns aber natürlich wichtig, dass sich die Fans bei uns wohlfühlen. Dafür werden wir wieder hart arbeiten. Unsere Hauptatraktion ist heuer sicherlich das Antreten von Dominic Thiem. Er will unbedingt endlich zum ersten Mal unser Turnier gewinnen.

Gibt es einen Moment, an den du besonders gern zurückdenkst?

Zehetner: Ja klar, da gibt es einige. Gleich bei meinem ersten Turnier 2014 stand Dominic Thiem gegen David Goffin im Finale und gewann den ersten Satz. Das war ein Gänsehautmoment. Leider hat er dann knapp verloren. Gern denk ich auch an den Daviscup zurück, der 2015 erstmals in Kitzbühel stattfand. Die Stimmung war echt lässig. Generell ist der Finaltag mit der Siegerehrung immer etwas ganz Besonderes. Darauf arbeitest du das ganze Jahr hin.

Deine persönlichen Schmankerl aus den bisherigen fünf Jahren?

Zehetner: Die Spieler hinter den Kulissen hautnah zu erleben ist schon etwas ganz Besonderes. Mein Lieblingsspieler ist ganz klar Dominic Thiem, weil er nicht nur ein toller Sportler, sondern auch ein super netter Kerl ist. Trotz seiner Top-10-Platzierung ist er immer noch sehr bodenständig, freundlich zu allen Mitarbeitern und immer für einen Spaß zu haben. Schmankerl liefen die Spieler immer wieder einmal. Verwüstet Hotelzimmer, zum Beispiel. Oder ein Gewinner, der im Trubel seinen Pokal vergessen hat.

Können wir dir einen Namen entlocken?

Zehetner: Da muss ich euch leider enttäuschen. Namen nenne ich keine (lacht).