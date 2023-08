Lunzer Gerald Bachler siegt im Mühlviertel

Kaiserwetter, 75 Teams aus dem In- und Ausland und mittendrin der Lunzer Gerald Bachler: Es war angerichtet bei der vierten Auflage der Perger Mühlsteinrallye.

Für Bachler gab's aber gleich einmal eine Umstellung. Sonst startet er für FS Motorsport aus Wang. Weil dort zum Zeitpunkt der Anfrage aber bereits alle Rallyeautos vermietet waren, pilotierte Bachler dieses Mal einen Subaru WRX STI der seriennahen Klasse M1 vom Rallyeteam Bamminger aus Sattledt.

Wie schon so oft hatte Bachler auch am vergangenen Wochenende kleine Startschwierigkeiten. „Bei der Anfahrt zur ersten Sonderprüfung wurde ein plötzlicher Druckverlust im linken Vorderreifen bemerkt und das Rad musste unter großem Zeitdruck getauscht werden, um noch rechtzeitig am Start zu erscheinen“, erzählt Bachler.

Gerald Bachler. Nach Problemen bei Sonderprüfung Nummer eins gab's noch den Erfolg. Foto: privat

Er schaffte es mit seinem Wiener Co-Piloten Harry Zehetbauer gerade noch rechtzeitig zur ersten Sonderprüfung. Aber nur rund 800 Meter nach dem Start passierte das nächste Missgeschick: Die Handbremse blieb bei der ersten Betätigung stecken und blockierte die Hinterräder. Nach einigen Versuchen, den Defekt während der Fahrt in Ordnung zu bringen, musste das Team auf der Strecke stehenbleiben, um den Sicherungsstift wieder zu arretieren. Das Resultat: nur der enttäuschende 29. Gesamtrang nach der ersten Sonderprüfung.

„Danach war aber zum Glück Schluss mit den Missgeschicken“, lacht Bachler. Das schnelle Rallyeteam nahm einige Änderungen am Fahrwerk des Subaru vor und kam nach dem Mittagsservice immer besser mit dem neuen Einsatzgerät zurecht. Zwei der insgesamt sieben gefahrenen Sonderprüfungen konnten Bachler/Zehetbauer sogar in den Top-Ten der Gesamtwertung beenden und waren damit höchst zufrieden.

Am Ende des Tages konnte der amtierende Champion den nächsten Sieg in der ARC-Wertung für sich verbuchen. Im Gesamtklassement kämpfte sich das Team noch auf den hervorragenden elften Gesamtrang vor.