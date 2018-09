„Die Leute sprechen mich heute noch an, gratulieren zu der gelungenen Veranstaltung und versprechen, dass sie im kommenden Jahr wieder mit dabei sind.“ Karl Teufl hat, ohne Übertreibung, alles richtig gemacht. Der Kopf hinter dem Ötscher Enduro-Race und dem Ötscher Enduro-Cross stellte, mit Unterstützung des Steinakirchner Offroad-Clubs, eine 1a-Veranstaltung auf die Beine.

Für die Zuschauer interessanter, weil greifbarer, war dabei das samstägliche Enduro-Cross. Kurze Strecke, viel Action, ideal. 24 Fahrer gingen an den Start, den Sieg holte sich der Kärntner Manuel Isopp. Gleich dahinter fand sich mit dem Lunzer Sebastian Enöckl aber bereits die erste Nachwuchshoffnung aus dem Bezirk Scheibbs. Marcel Schnölzer (Kärnten) komplettierte das Stockerl. Mit Matthias Bachner auf Rang sechs schaffte ein weiterer Lunzer eine respektable Top-Platzierung.

Das Enduro-Race selbst ging dann am Sonntag über die Bühne. „Dabei hatten wir nur einen Sturz zu verzeichnen“, schilderte Teufl. „Der ging mit einem Beinbruch aber zum Glück glimpflich aus.“

Packend. Beim Enduro-Cross sahen die zahlreichen Zuschauer packende Duelle. | privat/Teufl

Rookies, Juniors, Jungspunde, Damen, Seniors, Veterans und drei verschiedene Enduro-Wertungen, überall war der Fight um die Stockerlplätze hart, aber fair. Erfreulich aus Bezirkssicht: Der Scheibbser Patrick Zellhofer von der Offroad-Gang holte in der Klasse „Enduro II“ Silber und Rang neun in der Gesamtwertung, dem sogenannten Championat. Routinier Edi Ederer holte sich in der Senioren-Klasse ebenfalls Silber. Sebastian Enöckl entschied gar die Junior-Wertung für sich und musste sich in der Gesamtwertung lediglich Martin Ortner geschlagen geben.

Als sich das Wochenende schon längst verabschiedet hatte und die begeisterten Zuschauer in den Alltag zurückgekehrt waren, hatte Teufl immer noch alle Hände voll zu tun. „Wir reden hier von einer knapp 15 Kilometer langen Strecke, auf der viele Schäden repariert und einige Absperrungen abgebaut werden mussten“, schilderte er. Dass sich der ganze Aufwand aber natürlich gelohnt hatte, zeigt der Blick auf die Zuschauerzahlen. Teufl erfreut: „Rekord-Besuch“