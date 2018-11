Europameisterschaft, Staatsmeisterschaft, internationales Top-Turnier. Der Terminkalender von Isudin Ramic war zuletzt ausgesprochen voll. Der Rollstuhl-Rugby-Crack aus Gresten hat die Aufgaben auch durchwegs mit Bravour gemeistert.

Bei der B-EM in Finnland fehlte Österreich am Ende nur ein Tor für den Finaleinzug und dem damit verbundenen Aufstieg. „Aber es hat mir Spaß gemacht, mit der jungen, frischen Truppe zu spielen“, blickt der Routinier zurück.

Spaß hat Ramic auch die Staatsmeisterschaft in Amstetten gemacht. Die für Niederösterreich startenden „Four Aces“ jubelten am Ende nämlich über den Titel. Im Entscheidungsspiel musste gegen Salzburg ein Sieg mit zumindest zehn Toren Unterschied her. Geworden sind es 15.

Am vergangenen Wochenende stand für ihn und die „Flying Wheels“ dann die „Rugby-Mania“ in Prag auf dem Programm. Die mit drei Dänen verstärkte Mannschaft hatte zunächst mit Abstimmungsschwierigkeiten zu kämpfen. Im Spiel um Platz fünf trafen Ramic und Co. dann auf die Vertreter aus Deutschland. Zogen sie in der Vorrunde noch den Kürzeren, setzten sie sich diesmal durch. Ramic: „Wunderschön.“