Ein Traum ist für Josef Riegler vergangene Woche wahr geworden. Der Texingtaler Rollstuhltennisspieler schlug mit den besten Athleten mit Behinderungen der Welt bei den paralympischen Spielen in Tokyo auf. „Es war wirklich ein Erlebnis“, erzählt der gebürtige Scheibbser im Gespräch mit der NÖN. „Es war einzigartig für mich. Ich hatte es mir nicht vorstellen können.“

Zusammen mit 4.400 anderen Athleten lebte Riegler im olympischen Dorf, das zwar abgeriegelt war, in dem man sich dafür aber frei bewegen konnte. Gleich bei der Anreise hatte es ein Malheur gegeben: Irgendwo auf dem Transportweg dürfte Rieglers Tennis-Rollstuhl unsanft am Boden aufgekommen sein, weshalb eines der aus Aluminium gefertigten Hinterräder verbogen war. Eine Spezialwerkstätte im olympischen Dorf behob den Schaden aber – zu Rieglers Erstaunen – in nicht einmal einer Stunde.

Genaue Abläufe waren einzuhalten

Auf dem riesigen Areal in der japanischen Hauptstadt wurde penibel auf die Prozedere geachtet: Akkreditierung samt Gesichtserkennung, tägliche CoV-Tests, die Busse, die zwischen Quartier und Tenniscourt versiegelt wurden, damit niemand unbemerkt ein- oder aussteigen kann, die Schlägertaschen, die wie am Flughafen durchleuchtet wurden – um nur einen Teil zu nennen

. Gleichzeitig war Riegler beispielsweise von der Kulinarik begeistert: „Es gibt alle Küchen: von Italienisch und anderen europäischen Ländern bis zu japanischer Küche. Für jeden ist etwas dabei bei dem Riesenbüffet – man kann alles frei wählen. Auch die Getränke.“ Bier war allerdings nicht darunter – am gesamten Gelände herrschte striktes Alkoholverbot. In Erinnerung bleibt Riegler auch die Gastfreundlichkeit: „Es ist alles so sauber und es gibt unglaublich viele Helfer.“

Sportlich war es für das Rollstuhltennis-Ass nicht nach Wunsch gelaufen. Im Einzel musste er sich dem Holländer Ruben Spaargaren 0:6, 1:6 geschlagen geben. „Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt, mir ist nichts gelungen. Fairerweise muss man sagen, dass der Gegner besser war, aber so deutlich hätte ich nicht verlieren dürfen“, erzählte Riegler nach dem Match, das überraschend auf den Center Court verlegt worden war, wo es sich trotz geöffnetem Dach bei 33 Grad praktisch wie in einer Halle spielte – Riegler hatte aber immer draußen trainiert.

Im Doppel, das er zusammen mit dem Tiroler Martin Legner bestritt, war gegen die Südkoreaner Im/Oh mit 1:6, 3:6 Schluss. Das Ergebnis spiegelte aber nicht das über eineinhalb Stunden dauernde Match wider. „Wir haben unsere Taktik defensiv ausgerichtet, die anderen auch. Es gab ewig lange Ballwechsel – zum Teil über 50 Mal. Die etwas Glücklicheren haben gewonnen“, blickt Riegler zurück. Zurück in Österreich – am Mittwochvormittag (Ortszeit) stieg er in den Flieger nach Wien – ist nach der aufregenden Zeit einmal eine Pause angesagt. Riegler: „Jetzt heißt‘s runterkommen. Eine Weile will ich jetzt einmal nichts vom Tennis sehen (lacht).“